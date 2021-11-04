Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни

Актер побывал на нескольких свиданиях, однако они не привели ни к чему серьезному

Голливудский актер Брэд Питт ведет судебные тяжбы с бывшей женой Анджелиной Джоли за опеку над детьми и решил отказаться от личной жизни. Также актер не намерен больше жениться, сообщает издание UsWeekly со ссылкой на источники, близкие к окружению звезды.

Знакомые 57-летнего артиста уверяют, что тот перестал считать знакомства и свидания с женщинами чем-то приоритетным из-за огромного груза ответственности, свалившегося на него после бракоразводного процесса с бывшей женой. Сообщается, что он побывал на нескольких свиданиях, однако они не привели ни к чему серьезному. Кроме того, Питт продолжает в судебном порядке добиваться опеки над их с Джоли совместными детьми.

«Брэд упорно работает и старается быть позитивным настолько, насколько это возможно. Война с Анджелиной действительно сказалась на Брэде. К счастью, у него есть невероятная сила воли и замечательная группа поддержки», — рассказал журналистам информатор.

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