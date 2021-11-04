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    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни

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    Голливудский актер Брэд Питт - Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Голливудский актер Брэд Питт

    Актер побывал на нескольких свиданиях, однако они не привели ни к чему серьезному

    Голливудский актер Брэд Питт ведет судебные тяжбы с бывшей женой Анджелиной Джоли за опеку над детьми и решил отказаться от личной жизни. Также актер не намерен больше жениться, сообщает издание UsWeekly со ссылкой на источники, близкие к окружению звезды.

    Знакомые 57-летнего артиста уверяют, что тот перестал считать знакомства и свидания с женщинами чем-то приоритетным из-за огромного груза ответственности, свалившегося на него после бракоразводного процесса с бывшей женой. Сообщается, что он побывал на нескольких свиданиях, однако они не привели ни к чему серьезному. Кроме того, Питт продолжает в судебном порядке добиваться опеки над их с Джоли совместными детьми.

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    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни
    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни

    «Брэд упорно работает и старается быть позитивным настолько, насколько это возможно. Война с Анджелиной действительно сказалась на Брэде. К счастью, у него есть невероятная сила воли и замечательная группа поддержки», — рассказал журналистам информатор.

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    Теги: знаменитости актер шоу-бизнес
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    Анджелина Джоли довела Брэда Питта до отказа от личной жизни