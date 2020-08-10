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    Жизнь

    Художник предвидел пандемию еще в 1962 году

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    Художник предвидел пандемию еще в 1962 году

    Пользователи сети нашли картинку, которая точно иллюстрирует происходящее в мире

    Совсем недавно в сети стал популярен рисунок 1962-го года художника Вальтера Молино с задней стороны обложки журнала Domenica del Corriere под названием «По городу мы будем передвигаться вот так?». Она оказалась как нельзя кстати в связи с ситуацией в мире, развернувшейся на фоне ситуации с опасной коронавирусной инфекцией.

    По мнению автора рисунка, в 2022 году люди должны перемещаться по городам в так называемых «синглетах» - небольших автомобилях, которые перевозят стоящих на ногах пассажиров, изолируя их снаружи и изнутри.

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    В сети поддержали такую идею и предложили воплотить ее в жизнь.

    «Оооо.... Ну надо налаживать уже производство таких штук! К 2022 году»,  «Просто обалдеть! Предсказал ведь! Ну на самокатах (в Израиле называют коркинет) электрических уже множество людей у нас в Тель-Авиве передвигаются. А теперь еще и самоизолироваться необходимо», «Моя клаустрофобия с интересом взглянула на рисунок, и ее глаза загорелись»

     Итальянец Вальтер Молино (1915—1997) был книжным и журнальным иллюстратором, чья кисть тянулась изображать жизнь (и смерть) простых и не очень людей. Без прикрас, расшаркиваний, максимально беспощадно! Это работало, недаром его работы помнят до сих пор, их просмотр — дело не только увлекательное, но и поучительное. На что спорим, ты бы не захотел стать героем его работ!

    Большинство его работ сделаны для еженедельника La Domenica del Corriere, в котором Молино числился старшим иллюстратором. Поверь, приведенное в нашей галерее — лишь верхушка леденящего душу айсберга.

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    Художник предвидел пандемию еще в 1962 году
    Художник предвидел пандемию еще в 1962 году
    Художник предвидел пандемию еще в 1962 году
    Художник предвидел пандемию еще в 1962 году
    Художник предвидел пандемию еще в 1962 году
    Художник предвидел пандемию еще в 1962 году
    Художник предвидел пандемию еще в 1962 году
    Художник предвидел пандемию еще в 1962 году
    Художник предвидел пандемию еще в 1962 году

    Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.

    «Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.

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