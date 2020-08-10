Художник предвидел пандемию еще в 1962 году
Пользователи сети нашли картинку, которая точно иллюстрирует происходящее в мире
Совсем недавно в сети стал популярен рисунок 1962-го года художника Вальтера Молино с задней стороны обложки журнала Domenica del Corriere под названием «По городу мы будем передвигаться вот так?». Она оказалась как нельзя кстати в связи с ситуацией в мире, развернувшейся на фоне ситуации с опасной коронавирусной инфекцией.
По мнению автора рисунка, в 2022 году люди должны перемещаться по городам в так называемых «синглетах» - небольших автомобилях, которые перевозят стоящих на ногах пассажиров, изолируя их снаружи и изнутри.
В сети поддержали такую идею и предложили воплотить ее в жизнь.
«Оооо.... Ну надо налаживать уже производство таких штук! К 2022 году», «Просто обалдеть! Предсказал ведь! Ну на самокатах (в Израиле называют коркинет) электрических уже множество людей у нас в Тель-Авиве передвигаются. А теперь еще и самоизолироваться необходимо», «Моя клаустрофобия с интересом взглянула на рисунок, и ее глаза загорелись»
Большинство его работ сделаны для еженедельника La Domenica del Corriere, в котором Молино числился старшим иллюстратором. Поверь, приведенное в нашей галерее — лишь верхушка леденящего душу айсберга.
Ранее «Скотч» сообщал, что в пригороде Берлина семья диких кабанов украла вещи у одного из мужчин, отдыхавшего на пляже.
«Природа наносит ответный удар! Охота на диких кабанов! В желтой сумке - ноутбук мужчины, поэтому он догонял его в костюме Адама. Я потом показала фотографии мужчине, он громко смеялся и уполномочил меня обнародовать их», - пишут пользователи сети.