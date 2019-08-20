«Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток



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Люси Бойнтон и Рами Малек

38-летний артист предстал в образе офисного клерка, вдохновленного красотой природы

Знаменитый голливудский актер Рами Малек принял участие в необычной фотосессии для мужского глянца и рассказал об обратной стороне славы.

Малек с юмором попытался показать свое единение с окружающим миром. На одном снимке Рами наслаждается лесной тишиной, лежа на стволе дерева. На другом фото Малек застенчиво позирует у стены, увитой плющом, и держит в руке крохотный желтый цветочек.

В интервью звезда «Богемской рапсодии» признался, что после премьеры фильма он начал сталкиваться с бестактными фанатками. Рами привел в пример случай, когда женщина подошла к нему на улице и потрогала его ягодицы. Малеку удалось сохранить спокойствие – он вежливо попросил поклонницу посторониться.

«Вы не могли бы этого не делать?», – процитировал актера GQ.