  1. Головна
  2. Скотч
  3. Жизнь

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Жизнь

    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток

    • Розсилка
    Люси Бойнтон и Рами Малек - «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    Люси Бойнтон и Рами Малек

    38-летний артист предстал в образе офисного клерка, вдохновленного красотой природы

    Знаменитый голливудский актер Рами Малек принял участие в необычной фотосессии для мужского глянца и рассказал об обратной стороне славы.

    Малек с юмором попытался показать свое единение с окружающим миром. На одном снимке Рами наслаждается лесной тишиной, лежа на стволе дерева. На другом фото Малек застенчиво позирует у стены, увитой плющом, и держит в руке крохотный желтый цветочек.

    1 з 15
    на весь екран згорнути
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток
    «Хватают за ягодицы»: Рами Малек пожаловался на домогательства фанаток

    В интервью звезда «Богемской рапсодии» признался, что после премьеры фильма он начал сталкиваться с бестактными фанатками. Рами привел в пример случай, когда женщина подошла к нему на улице и потрогала его ягодицы. Малеку удалось сохранить спокойствие – он вежливо попросил поклонницу посторониться.

    «Вы не могли бы этого не делать?», – процитировал актера GQ.

     Читайте также: Пышногрудая Камалия в откровенном купальнике показала фото с «подстрекалочками»
    актер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ