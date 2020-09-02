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    Жизнь

    Игорь Кондратюк возвращается на телеэкраны с новой программой

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    Телеведущий Игорь Кондратюк - Игорь Кондратюк возвращается на телеэкраны с новой программой
    Телеведущий Игорь Кондратюк

    Первый эфир - 21 сентября

    Известный украинский телеведущий и продюсер Игорь Кондратюк возвращается на телевидение с ново1 программой. Автор и ведущий легендарного «Караоке на Майдане» анонсировал выход нового шоу на своей странице в Фейсбуке.

    «Телеведущий, который 20 лет подряд имел свою авторскую программу в воскресенье, хочет идти дальше. А что дальше после воскресенья? Правильно: понедельник! Вскоре встретимся в понедельник на 5-м канале. Если все пойдет по плану первый эфир - 21 сентября, в 19:30», - написал телеведущий.

    Ранее «Скотч» сообщал, что Игорь Кондратюк нашел самую первую победительницу «Караоке на майдане».

    Первый эпизод программы появился на телеэкранах 17 января 1999 года и смогла продержаться в эфире не один десяток лет. Но все когда-нибудь заканчивается. В это воскресенье выйдет последний выпуск передачи, посвященный 20-летию «Караоке на майдані» в котором примут участие украинские звезды: Alyosha, Тарас Тополя, Наталья Валевская, Вика из группы «НеАнгелы», Мила Нитич, Маша Собко и другие. Многие из этих ребят начали свой творческий путь с на небольшой круглой сцене «Караоке на майдане».

     Читайте также: Игорь Кондратюк рассказал, как создавался проект «Караоке на майдані»
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