«Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»



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В копилке телесаги аж 32 новинации

Сериал «Игра престолов» получил оглушительный успех на стадии объявления номинантов престижной премии «Эмми». Как сообщает издание Associated Press, «Игры» стали сериалом, побившим в этом году абсолютный рекорд по количеству номинаций — их в копилке фильма аж 32. Заветную статуэтку может получить, например, Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, как «Лучший актер в драматическом сериале».

Таким образом, культовый сериал побил рекорд другого многосерийного фильма «Полиция Нью-Йорка», установленный 25 лет назад. Получится ли у нынешнего рекордсмена воплотить номинации в реальные награды, станет известно 22 сентября, когда состоится официальное объявление победителей.

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