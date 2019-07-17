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    Жизнь

    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»

    • Розсилка
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»

    В копилке телесаги аж 32 новинации

    Сериал «Игра престолов» получил оглушительный успех на стадии объявления номинантов престижной премии «Эмми». Как сообщает издание Associated Press, «Игры» стали сериалом, побившим в этом году абсолютный рекорд по количеству номинаций — их в копилке фильма аж 32. Заветную статуэтку может получить, например, Кит Харингтон, сыгравший роль Джона Сноу, как «Лучший актер в драматическом сериале».

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    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»
    «Игра престолов» побила рекорд по числу номинаций на «Эмми»

    Таким образом, культовый сериал побил рекорд другого многосерийного фильма «Полиция Нью-Йорка», установленный 25 лет назад. Получится ли у нынешнего рекордсмена воплотить номинации в реальные награды, станет известно 22 сентября, когда состоится официальное объявление победителей.

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    Игра престолов актер
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