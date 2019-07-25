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    Жизнь

    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)

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    Ирина Федишин - Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин

    Певица показала себя с соблазнительного ракурса

    Популярная украинская певица Ирина Федишин в который раз похвасталась своими формами.

    В своем Инстаграме Федишин опубликовала довольно откровенное видео в купальнике. Звезда прошлась у берега моря в красном бикини.

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    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
    Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)

    В кадре Федишин показала себя с соблазнительного ракурса - исполнительница продемонстрировала пышную грудь.

    «А я на море», - лаконично подписала ролик звезда.

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    Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn)

    В комментариях поклонники Ирины Федишин пожелали ей хорошего отдыха, а также отметили, что у нее довольно соблазнительные формы.

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    певица Ирина Федишин
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