Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)



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Ирина Федишин

Певица показала себя с соблазнительного ракурса

Популярная украинская певица Ирина Федишин в который раз похвасталась своими формами.

В своем Инстаграме Федишин опубликовала довольно откровенное видео в купальнике. Звезда прошлась у берега моря в красном бикини.

В кадре Федишин показала себя с соблазнительного ракурса - исполнительница продемонстрировала пышную грудь.

«А я на море», - лаконично подписала ролик звезда.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ірина Федишин Iryna Fedyshyn (@irynafedyshyn) 24 Июл 2019 в 4:46 PDT

В комментариях поклонники Ирины Федишин пожелали ей хорошего отдыха, а также отметили, что у нее довольно соблазнительные формы.