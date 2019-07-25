Ирина Федишин гордо продемонстрировала пышный бюст в красном бикини (видео)
Ирина Федишин
Певица показала себя с соблазнительного ракурса
Популярная украинская певица Ирина Федишин в который раз похвасталась своими формами.
В своем Инстаграме Федишин опубликовала довольно откровенное видео в купальнике. Звезда прошлась у берега моря в красном бикини.
В кадре Федишин показала себя с соблазнительного ракурса - исполнительница продемонстрировала пышную грудь.
«А я на море», - лаконично подписала ролик звезда.
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В комментариях поклонники Ирины Федишин пожелали ей хорошего отдыха, а также отметили, что у нее довольно соблазнительные формы.