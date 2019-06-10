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    Жизнь

    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев

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    <p>Анджелина Джоли</p> <p>Фото: instagram / redcarpetmood/</p> - Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев

    Анджелина Джоли

    Фото: instagram / redcarpetmood/

    С момента расставания с Брэдом Питтом актриса стала терять вес и приобрела болезненный вид.

    Голливудская актриса Анджелина Джоли известна тем, что объездила множество стран третьего мира и неоднократно оказывала помощь тем, кто в ней нуждается.Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.

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    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев
    Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев

    Для официальной встречи актриса также подготовила торжественную речь и пообщалась с президентом Колумбии Иваном Дуке. Они обсудили различные способы, которые помогли бы преодолеть сложившийся в стране кризис.

    Почти на всех снимках, где голливудская звезда общается с беженцами, она искренне улыбается. Но при этом в глаза бросается совсем другое – худоба Джоли. На встречу она приехала в длинном свободном платье, которое почти все закрывает. Однако руки актрисы хорошо видны – они крайне худые и усеяны набухшими венами.

     

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