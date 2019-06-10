Исхудавшая Анджелина Джоли посетила лагерь беженцев



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Анджелина Джоли Фото: instagram / redcarpetmood/

С момента расставания с Брэдом Питтом актриса стала терять вес и приобрела болезненный вид.

Голливудская актриса Анджелина Джоли известна тем, что объездила множество стран третьего мира и неоднократно оказывала помощь тем, кто в ней нуждается.Джоли посетила лагерь беженцев, который находится на границе двух стран – Венесуэлы и Колумбии.

Для официальной встречи актриса также подготовила торжественную речь и пообщалась с президентом Колумбии Иваном Дуке. Они обсудили различные способы, которые помогли бы преодолеть сложившийся в стране кризис.

Почти на всех снимках, где голливудская звезда общается с беженцами, она искренне улыбается. Но при этом в глаза бросается совсем другое – худоба Джоли. На встречу она приехала в длинном свободном платье, которое почти все закрывает. Однако руки актрисы хорошо видны – они крайне худые и усеяны набухшими венами.