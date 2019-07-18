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    Жизнь

    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской

    • Розсилка
    <p>Слава Каминская</p> <p>Фото: JetSetter</p> - Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской

    Слава Каминская

    Фото: JetSetter

    Участница группы «НеАнгелы» ярко отгуляла праздник

    17 июля певица Слава Каминская из дуэта «НеАнгелы» отмечала 35-летие.Несмотря на недавнее расставание с отцом двух своих детей, артистка устроила шумную вечеринку в ресторане с песнями, танцами и звездными гостями.

    Именинницу, которая за вечер сменила два платья, приветствовали ее коллега и подруга Даша Астафьева, модель Алина Байкова, травести дива Монро, дизайнер Эльвира Гасанова, телеведущий Никита Добрынин и другие.

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    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской
    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской
    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской
    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской
    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской
    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской
    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской
    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской
    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской
    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской
    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской
    Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской

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    модель Слава Каминская телеведущий
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