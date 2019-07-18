Изумруд и роскошные женщины: появились фото со дня рождения Славы Каминской



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Слава Каминская Фото: JetSetter

Участница группы «НеАнгелы» ярко отгуляла праздник

17 июля певица Слава Каминская из дуэта «НеАнгелы» отмечала 35-летие.Несмотря на недавнее расставание с отцом двух своих детей, артистка устроила шумную вечеринку в ресторане с песнями, танцами и звездными гостями.

Именинницу, которая за вечер сменила два платья, приветствовали ее коллега и подруга Даша Астафьева, модель Алина Байкова, травести дива Монро, дизайнер Эльвира Гасанова, телеведущий Никита Добрынин и другие.



