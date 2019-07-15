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    Жизнь

    Известная украинская телеведущая выходит замуж

    • Розсилка
    <span>Юлия Панкова</span> - Известная украинская телеведущая выходит замуж
    Юлия Панкова

    Дату свадьбы Юлия не называет. Признается, что праздник состоится осенью

    Ведущая программы «Ревизор» Юлия Панкова сообщила о радостных переменах в личной жизни. На днях, девушка порадовала своих подписчиков в Инстаграме фото, на котором похвасталась обручальным кольцом.

     «Волшебный остров, на котором свершилось чудо», – подписала фото телеведущая.  

    «Мы полетели на остров Санторини. Беленькие домики, старинные ветряные мельницы и множество маленьких частных церквей. Один из самых романтических уголков мира. В оранжевом свете заката, возле красивой бело-голубой церкви любимый сделал мне предложение. Санторини – очень туристический остров, но в то же время было впечатление, что мы одни. Этот момент остановил мир вокруг. После того как я сказала ДА, словно проснулась и услышала множество аплодисментов и оваций прохожих. Весело, но после признания и пережитого я очень проголодалась и захотела съесть вкусненького осьминога на гриле – греческая фишка», – рассказала Юлия подробности предложения руки и сердца для «Нового канала».

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