В семье знаменитого украинского певца случилось горе

Ушел из жизни отец музыканта

Бывший фронтмен группы «Тартак», украинский музыкант Александр Положинский сообщил поклонникам печальную новость.

Из жизни ушел отец артиста Евгений. Страшную новость музыкант сообщил на своей странице в Facebook. По словам Положинского, папы не стало месяц назад — 1 января. Как рассказал артист, он не должен был быть на Новый год дома — у него была куча вариантов, как провести это время. Но, как признался артист, он словно почувствовал, что надо остаться с родными.

«Мы хорошо посидели втроем — мама, папа и я. Немного поели, выпили по бокалу шампанского, пообщались. Около двух, убрав со стола, собирались спать. Когда в полночь я загадывал свои несколько традиционных желаний, первым из них было то, которому уже через 3 часа суждено было не сбыться, — чтобы родители были живыми и здоровыми», - поделился Положинский.

Музыкант рассказал, что когда ложился спать в новогоднюю ночь, ему явилось страшное видение:

«Когда в новогоднюю ночь я уже лежал в постели, готовясь ко сну, я вдруг услышал в себе вовсе не новогоднюю песню и почувствовал необходимость выложить ее в Facebook. Если интересно — можете ее найти у меня на странице. Я выложил ее, когда папа еще был жив, но я не знаю, откуда она ко мне пришла. Когда я засыпал, мне привиделась могильная табличка с именем моего отца и датой смерти 01.01.2021. Я отогнал от себя это жуткое видение и заснул. А минут через 40 меня разбудил крик мамы ...», - рассказал Положинский.

Музыкант также написал интересную историю о своем отце и вспомнил, каким он классным у него был.

Вже місяць я живу без тата. Коли напередодні ми з Іваном співали, що в новорічну ніч не зміниться нічого, я навіть... Опубліковано Олександром Положинським Понеділок, 1 лютого 2021 р.

Звездные друзья и поклонники выразили сочувствие и поддержку Александру и его семье.