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    Жизнь

    Известный бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет

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    <p>Популярный бьюти-блогер и владелец собственного бренда Итан Питерс</p> <p>Фото: @ethanisupreme</p> <div></div> - Известный бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет

    Популярный бьюти-блогер и владелец собственного бренда Итан Питерс

    Фото: @ethanisupreme

    Свой последний пост в Instagram Питерс опубликовал два дня назад

    Популярный бьюти-блогер и владелец собственного бренда Итан Питерс умер в возрасте 17 лет. В Сети он был известен под псевдонимом Ethan is Supreme. Об этом сообщает The Mirror.

    Так, по словам родственников и друзей блогера, он скончался в прошедшие выходные. Причины смерти юноши не раскрываются. Друзья и коллеги молодого человека по бьюти-индустрии говорят, что его уход стал для них ударом.

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    Известный бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет
    Известный бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет
    Известный бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет
    Известный бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет
    Известный бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет
    Известный бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет
    Известный бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет
    Известный бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет
    Известный бьюти-блогер скончался в возрасте 17 лет
    instagram.com/ethanisupreme/

    Свой последний пост в Instagram Питерс опубликовал два дня назад, в котором он разместил свою детскую фотографию и недавнее фото. «Я просто хотел бы поблагодарить всех, кто издевался надо мной. Я делаю это примерно раз в год, чтобы увидеть, как сильно я изменился. Единственное, что не изменилось, — это темные круги под глазами», — написал блогер.

    Ранее «Скотч» показывал квокки — короткохвостых кенгуру и самых улыбчивых существ.

    Кажется, что они всегда довольны, счастливы и очень рады людям, которые их фотографируют. Мы собрали для вас лучшие снимки этих очаровательных австралийских зверьков-оптимистов.

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