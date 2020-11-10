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    Жизнь

    Известный олигарх заставил Монатика сделать себе нормальные зубы (видео)

    • Розсилка
    Известный олигарх заставил Монатика сделать себе нормальные зубы (видео)

    Карьера Монатика пошла вверх гораздо стремительнее, когда певец сделал себе зубы

    Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак. В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика.

    Выяснилось, что много лет назад, когда Дмитрий Монатик только начинал свою карьеру, отец Нателлы Крапивиной, украинский бизнесмен азербайджанского происхождения Вагиф Алиев пригласил на выступление молодого исполнителя. После концерта он подошел к Монатику и вручил ему $10 тысяч, посоветовав сделать зубы.

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    Дмитрий Монатик

    Как потом рассказывал Крапивиной сам Монатик, он действительно потратил эти деньги на зубы и после этого его карьера пошла вверх гораздо стремительнее.

    Ранее «Скотч» сообщал, что врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал главную странность коронавируса, которая его больше всего пугает.

    Специалист рассказал, что постоянно сталкивается с ситуацией, когда у людей с явными и не вызывающими никаких сомнений симптомами коронавируса тесты показывают отрицательный результат.

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    Монатик деньги олигарх
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