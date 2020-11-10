Известный олигарх заставил Монатика сделать себе нормальные зубы (видео)

Карьера Монатика пошла вверх гораздо стремительнее, когда певец сделал себе зубы

Нателла Крапивина, продюссер проживающей в России украинской певицы Светланы Лободы, дала интервью Ксении Собчак. В интервью Крапивина рассказала неожиданную историю о роли зубов в карьере Монатика.

Выяснилось, что много лет назад, когда Дмитрий Монатик только начинал свою карьеру, отец Нателлы Крапивиной, украинский бизнесмен азербайджанского происхождения Вагиф Алиев пригласил на выступление молодого исполнителя. После концерта он подошел к Монатику и вручил ему $10 тысяч, посоветовав сделать зубы.

Дмитрий Монатик

Как потом рассказывал Крапивиной сам Монатик, он действительно потратил эти деньги на зубы и после этого его карьера пошла вверх гораздо стремительнее.

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