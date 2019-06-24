Александр Педан рассказал о своем главном страхе
Один из самых экстремальных телеведущих признался, что до недавнего времени боялся кататься на скейте
Александр Педан серфил за Полярным кругом, поднялся на самую высокую точку Европы – гору Монблан, фрирайдил в Японии... Казалось бы, он ничего не боится. Но нет! Недавно ведущий реалити «Эксы» признался, что долгое время ощущал страх перед обычным скейтом.
«Когда-то в детстве на моих глазах с доски упал друг и сломал руку, – вспоминает он. – Так что я освоил сноуборд, серфинг, а обычный скейт – нет. Долгое время боялся. Перебороть свой страх смог буквально несколько лет назад!»
Сейчас скейт постоянно находится в багажнике автомобиля Александра Педана. Покататься на нем он любит в перерывах между сьемками.
«Со мной всегда ездят даже не один, а два скейта: один я купил сам, второй мне подарили, – рассказывает ведущий Нового канала. – Похвастаюсь: у меня есть именно лонгборд от украинских производителей с моими фотками и написью «Педан. JuniorZ» (JuniorZ – спортивное движение, основатель которого – Александр Педан – прим. ред.). Я катаюсь на скейтах версии carver, они не предназначены для прыжков или трюков, поэтому на доске чувствую себя, будто в океане на серфе. Интереснее всего на нем кататься в так называемых пулах – бассейнах в скейт-парках, где можно имитировать скольжение по волнам».
Увлечение Александра переняла его дочь Лера – время от времени она любит покататься вместе с отцом.
« За нее я переживаю больше, чем за себя, поэтому если на скейты – то только вместе», – говорит Педан.