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Як організувати ідеальний похорон: чеський стартап спантеличив ідеєю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чеський стартап хоче змінити уявлення про похорон
фото із відкритих джерел

У Чехії вигадали застосунок для організації ідеального похорону

У Чехії створили програму для планування ідеальної смерті. Анкету охочі можуть залишити на порталі Moje.smrt, пише видання Flowee.

Додаток дозволяє скласти список ваших останніх бажань і мотивує людей говорити про кінець життя вчасно. Він користується великою популярністю серед користувачів. На початку після запуску сайт відвідували кілька сотень тисяч людей на рік. При цьому не всі називають таку ідею вдалою, посилаючись на певні забобони щодо похорону. 

Так, на сайті можна вибрати музику для траурної церемонії, вирішити, чи це буде кремація або поховання в землі. Крім того, охочі обирають одяг та складають список речей, які покладуть з собою у труну. Крім того, користувачі мають можливість розповісти про свої страхи, пов'язані зі смертю. Також можна поділитися ідеями та розпорядженнями з близькими.

«Хоча тема кінця життя важка і багатьом важко про неї говорити, ми усвідомлюємо її важливість. Звичайно, небагато людей, які хочуть поговорити про нього зі своїми близькими. Хорошим стимулом для цього може стати наш дататок», – розповіла Flowee Ленка Смолікова з організації Cesta domý, яка створила додаток спільно з креативним агентством Yinachi. 

У Великій Британії, наприклад, майже ніхто не турбується планами на кінець життя. Згідно з дослідженням компанії Dying Matters, 83% людей вважають, що говорити про смерть незручно. Більше половини населення не знають, що хоче їхній партнер як останнє бажання, і лише 36% британців написали заповіт.

І хоча ідейні натхненники переконані, що не всі як у Чехії, так і у світі однозначно сприймуть їхню ідею, але вони хочуть спробувати це змінити. «Уявляти кінець життя – це не прагматичний цинізм чи богохульство. З нашої точки зору, це реалістичний підхід до життя і прагнення до останнього забезпечити самодостатність», – йдеться на сайті mojesmrt.cz. 

Нагадаємо, в Японії померла жінка, яка була визнана Книгою рекордів Гіннесса найстарішою людиною, яка живе у світі.

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Теги: похорон Чехія застосунок

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