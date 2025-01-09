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П'ятеро президентів США потрапили на одне фото

Наталія Порощук
glavcom.ua
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П'ятеро президентів США потрапили на одне фото
Перший ряд зліва навправо: Джо Байден, Джилл Байден, Камала Гарріс, Дуглас Емхофф. Другий ряд зліва направо: Білл Клінтон, Гілларі Клінтон, Джордж Буш, Лора Буш, Барак Обама, Дональд Трамп, Меланія Трамп
фото: Sky news

9 січня відбулися похорони 39-го президента США Джиммі Картера

П'ятеро нині живих президентів США були присутні на прощанні із своїм попередником Джиммі Картером. Про це повідомляє Sky news.

Джо Байден з'явився разом з Дональдом Трампом та іншими колишніми президентами США Бараком Обамою, Джорджем Бушем і Біллом Клінтоном на похоронах Джиммі Картера 9 січня.

П'ятеро президентів США потрапили на одне фото фото 1
фото: Голос Америки
Обама із Трампом
Обама із Трампом
фото: AP

Віцепрезидентка Камала Гарріс, яка програла Трампу на виборах у 2024 році, також прийшла на похорон разом зі своїм чоловіком. Це вперше, коли кандидата від демократів бачили з обраним президентом після виборів у США.

Що відомо про нині живих президентів США

Дональд Трамп – американський політик та державний діяч, підприємець, колишній телевізійник, 45-й з 20 січня 2017 до 20 січня 2021 року та обраний 47-й президент США від Республіканської партії.

П'ятеро президентів США потрапили на одне фото фото 2
фото: AP

Трамп виграв президентські вибори 2016 року як представник Республіканської партії, здобувши перемогу над кандидаткою від Демократичної партії Гілларі Клінтон, та став 45-м президентом США, а також найстаршим в історії президентом на час вступу на посаду. Трамп був кандидатом від Республіканської партії на президентських виборах 2020 року, але програв вибори кандидату від Демократичної партії – Джо Байдену

Джо Байден – американський політик і державний діяч. Чинний 46-й Президент США від 20 січня 2021 року. Він став найстарішим президентом в історії США. Людина року за версією журналу Time (2020).

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фото: АР

Байден був віцепрезидентом США (2009-2017), членом Сенату США від штату Делавер (1973-2009). Байден двічі (в 1988 і 2008 роках) невдало намагався отримати номінацію у Президенти через праймеріз демократів: обидва рази він не зумів здобути номінацію.

Барак Обама – американський політик, 44-й президент США, колишній сенатор від штату Іллінойс у конгресі США. Вперше обраний до сенату штату Іллінойс у 1996 році. Перший афроамериканець на посту президента США.

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фото: АР

Після невдалої спроби обратися в Палату Представників США в 2000 році, у листопаді 2004 року Барак Обама з великим відривом випередив політичних супротивників на виборах до Конгресу Сполучених Штатів Америки і став сенатором Конгресу. За результатами виборів 4 листопада 2008 здобув перемогу над республіканським кандидатом Джоном Маккейном; 20 січня 2009 року став Президентом США. У листопаді 2012 року був обраний на другий термін. Склав повноваження 20 січня 2017 року.

Джордж Вокер Буш – американський політик, 43-й президент США. Він був обраний вперше 2000 та був переобраний 2004 року. 

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Буш обіймав посаду 47-го губернатора штату Техас з 1995 до 2000 року. Член Республіканської партії, він належить до одного з найвпливовіших з політичного погляду сімейств країни як син колишнього президента Джорджа Г. В. Буша і старший брат Джеба Буша, 43-го губернатора штату Флорида. Людина року за версією журналу Time у 2004.

Білл Клінтон – американський політик, 42-й президент США з 1993 до 2001 рр. Він також був двічі губернатором штату Арканзас упродовж 12 років. Білл Клінтон – третій наймолодший президент США після Теодора Рузвельта та Джона Кеннеді.

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Політик відзначився секс-скандалом за участі практикантки Моніки Левінскі. Клінтон був підданий процедурі імпічменту Палатою представників США, але виправданий потім Сенатом 19 грудня 1998 року. За президентства Клінтона 1994 року був підписаний Будапештський меморандум про неядерний статус України.

Нагадаємо, 29 грудня 2024 року пішов у засвіти 39-й президент США Джиммі Картер. Американському лідерові було сто років. Він прожив найдовше з усіх очільників США. Трагічну звістку повідомив його син Джеймс Картер III.

До слова, 1 жовтня 2024 року Картер став першим колишнім американським президентом, який дожив до 100 років. Торік у листопаді він втратив дружину, Розалін Картер, із якою прожив у шлюбі 77 років. 

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Теги: похорон вибори Барак Обама Дональд Трамп Гілларі Клінтон Білл Клінтон президент Камала Гарріс Джозеф Байден США

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