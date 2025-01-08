«Пʼють цілими сімʼями». Продажі алкоголю в Росії оновили історичний максимум

Директор Центру досліджень ринків алкоголю РФ: Населення може прожити без м'яса, хліба, але без алкоголю, не може

Обсяги продажів зросли на 60% і стали рекордними за останні вісім років

За підсумками Федеральної служби з контролю за алкогольним ринком РФ, за 2024 рік роздрібний продаж алкоголю оновив історичний максимум. У деяких республіках алкоголізм поглинає цілі сімʼї, про що повідомляє «Сибір.Реалії».

«Спиртних напоїв загалом продано за 11 місяців 2024 року 108,5 млн декілітрів, це на 4,6% більше за аналогічний період 2023 року», – заявив керівник Центру розробки національної алкогольної політики Павло Шапкін.

Причому, якщо міцного алкоголю продається дедалі більше, то слабоалкогольних напоїв росіяни почали пити значно менше. Експерти попереджають: те, що жителі країни-агресорки підвищують градус – ще небезпечніша тенденція, ніж збільшення обсягів споживання.

Зазначається, що з 2000 року обсяги продажу міцного алкоголю падали, люди відмовлялися від нього. Але купувати більше спиртного росіяни знову стали у 2020 році на тлі пандемії коронавірусу. Вже 2022 року росіяни почали купувати ще більше алкоголю – його споживання за підрахунками зросло на 7,5%, однак 2024 – «побив усі рекорди».

У матеріалі йдеться, що найбільш важка ситуація в національних республіках, звідки влада РФ мобілізувала багато людей, і де високий відсоток контрактників – таких як Бурятія. Однак, вона і раніше входила до «найбільш питущих регіонів Росії».

«Я не стверджуватиму, що раніше у нас пили мало, але стільки, скільки зараз, не пили точно. Зараз п'ють цілими сім'ями – якщо, звичайно, чоловік не у відрядженні (так у Бурятії говорять про тих, хто пішов на війну в Україні – «Сибір.Реалії»). А якщо у відрядженні, то дружини пропивають гроші, які отримують за чоловіків. У них тепер щодня свято, доки похорон не прийде. Жодні погрози відібрати дітей не допомагають. Раніше жінки таки стільки не пили», – запевняє нарколог однієї з місцевих лікарень Індра Доржієва.

Як наслідок – усі лікарні забиті хворими з наслідками тривалого зловживання – цирозами, панкреатитами, виразками шлунка та дванадцятипалої кишки. У багатьох прямо в палатах починається біла лихоманка, додає нарколог.

Директор Центру досліджень федерального та регіонального ринків алкоголю Вадим Дробіз так пояснює високий рівень споживання алкоголю в РФ: «Алкоголь є найважливішим гостросоціальним продуктом харчування. Так завжди було, є і буде, у кризи та поза кризами. Населення може прожити без м'яса, хліба, але без алкоголю, на жаль, не може».

Істотно знизити алкогольну смертність могла б своєчасна медична допомога. Але у Росії і з цим серйозні проблеми, акцентують увагу дослідники.

«Росіяни завжди реагують на будь-які труднощі зростанням споживання алкоголю. Це наша «скрепа». Якщо людина має проблеми, що їй порадять друзі чи близькі? Правильно, «випий і розслабся», – пояснює кандидат психологічних наук Ольга Дем'яненко.

За даними різних досліджень, близько 73% вбивств, 45% самогубств та 67% утоплень у Росії є результатом попереднього вживання алкогольних напоїв.

Нагадаємо, через війну у росіян змінилася улюблена страва. За рік у 2-3 рази зріс попит на шаурму. Одна з причин – зростання вартості інших популярних страв.

Також в Росії фіксують рекордні крадіжки у магазинах. Кількість крадіжок у російських супермаркетах у 2022 році зросла приблизно на 18-20% і ця цифра може подвоїтись до кінця поточного року. Згідно з оцінкою NTechLab, середня вартість вкрадених товарів за один раз складала близько 1500 рублів (приблизно 670 грн за курсом НБУ). Найчастіше росіяни в магазинах крадуть продукти харчування, такі як алкоголь, делікатесні сири та м'ясні вироби. Але також не гребують одягом відомих брендів, парфумерією, преміальною косметикою, кондитерськими виробами, кавою, взуття та невеликими спортивними аксесуарами. При цьому крадіжки найчастіше відбуваються у невеликих населених пунктах.