Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині
1 січня 2025 року Україна припинить транзит російського газу
фото з відкритих джерел

Чехія готова надати Словаччині додаткові потужності для транзиту і зберігання газу на довгостроковій основі

Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу після того, як Україна припинить транзит російського. Про це заявив міністр промисловості Чехії Лукаш Влчек, повідомляє Reuters.

Влчек надіслав своєму словацькому колезі листа, в якому наголосив на готовності Чехії надати додаткові потужності для транзиту і зберігання газу як у цьому опалювальному сезоні, так і на довгостроковій основі.

За словами міністра, альтернативні поставки в регіон стануть доступнішими після того, як Німеччина погодилася скасувати тариф на транзит газу для сусідніх країн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу. Натомість прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.

Читайте також:

Теги: газ Чехія Словаччина транзит

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Торгівля електроенергією між Польщею та Україною здійснюється через з’єднання «Ряшів – Хмельницька АЕС»
Польща пояснила, як вона може наростити постачання електроенергії до України
Сьогодні, 16:06
Прем’єр-міністр Роберт Фіцо провів зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним у Москві
Словацька прокуратура проведе перевірку візиту Фіцо до Путіна
27 грудня, 19:18
Volkswagen шукає інші потужності для свого автомобіля Golf
Кінець епохи у Німеччині: автомобіль Volkswagen Golf може отримати нову «прописку»
16 грудня, 17:05
OMV може виконати всі свої клієнтські контракти з альтернативних джерел газу
Австрійська компанія OMV розірвала контракт із російським «Газпромом»
11 грудня, 23:40
Іноземцев: Якщо наступного року ми не побачимо економічних катастроф, це означатиме, що система досить стійка і зможе існувати ще довгі роки
Російський економіст: Війна починає зжирати все, що бюджет РФ заробляє від нафти і газу
9 грудня, 21:30
Українці, які перебувають у Словаччині, повинні врахувати зміни та завчасно планувати свої подальші дії
Одна з країн Європи скорочує терміни підтримки українських біженців
8 грудня, 22:22
У звʼязку з рішенням уряду Словаччини від 28 серпня діяльність єдиного словацького консульства в Росії буде припинена з 31 грудня 2024 року
Словаччина закриє єдине консульство в Росії
5 грудня, 23:39
Енергія Shell і Equinor створять спільне підприємство у Британії
У Британії запрацює найбільша незалежна нафтогазова компанія
5 грудня, 12:21
Постачання здійснюється в межах короткострокового пілотного договору між SOCAR та SPP
Словаччина почала отримувати газ з Азербайджану
2 грудня, 19:38

Економіка

Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині
Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині
Стало відомо, що ввійшло до нового американського пакета озброєння для України
Стало відомо, що ввійшло до нового американського пакета озброєння для України
Польща пояснила, як вона може наростити постачання електроенергії до України
Польща пояснила, як вона може наростити постачання електроенергії до України
Молдова націоналізує «Молдовагаз», 50% якого належать «Газпрому»
Молдова націоналізує «Молдовагаз», 50% якого належать «Газпрому»
Історичний поворот: у Фінляндії вітрова енергія перевершила гідроенергію
Історичний поворот: у Фінляндії вітрова енергія перевершила гідроенергію
Російський рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку
Російський рубль продовжує втрачати позиції на валютному ринку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
134K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 30 грудня: ситуація на фронті
131K
Військовий встановив рекорд, який не можуть побити вже чверть століття
102K
Путін перерахував своїх друзів на 2025 рік: список
64K
Привітання з Новим роком 2025: найкращі побажання у прозі, віршах та листівках
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 30 грудня 2024
17K
Хто витісняє українців на ринку праці Польщі: статистика

Новини

30 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Хмарно, місцями ожеледь: прогноз погоди на 29 грудня
Вчора, 06:00
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
28 грудня, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
28 грудня, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 грудня, 00:05

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua