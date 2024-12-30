Припинення транзиту російського газу через Україну: Чехія дала обіцянку Словаччині

Чехія готова надати Словаччині додаткові потужності для транзиту і зберігання газу на довгостроковій основі

Чехія готова допомогти Словаччині забезпечити стабільні поставки газу після того, як Україна припинить транзит російського. Про це заявив міністр промисловості Чехії Лукаш Влчек, повідомляє Reuters.

Влчек надіслав своєму словацькому колезі листа, в якому наголосив на готовності Чехії надати додаткові потужності для транзиту і зберігання газу як у цьому опалювальному сезоні, так і на довгостроковій основі.

За словами міністра, альтернативні поставки в регіон стануть доступнішими після того, як Німеччина погодилася скасувати тариф на транзит газу для сусідніх країн.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що 1 січня 2025 року о 07:00 годині Україна припинить транзит російського газу. Відновлення транзиту буде можливе на запит Європейської комісії, якщо це буде не російський газ. Водночас він зауважив, що Україна змушена продовжувати транзит російської нафти відповідно до європейської енергетичної хартії.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не має наміру продовжувати транзит російського газу. Натомість прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо пригрозив перестати постачати електроенергію Україні, якщо Київ зупинить транспортування російського газу до Центральної Європи.

До слова, Європейський Союз спустошує свої газові сховища найшвидшими темпами, оскільки холодна погода і скорочення морського імпорту підвищують попит. Подібна ситуація була в період енергетичної кризи трирічної давності.