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Деякі українці не зможуть оформити відстрочку в «Резерв+»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Деякі українці не зможуть оформити відстрочку в «Резерв+»
Призупинення надання послуги у застосунку «Резерв+» пов'язане із технічними роботами
фото з відкритих джерел

На вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть

З 17 по 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку «Резерв+». Про це повідомляє Міністерство оборони.

Припинення надання онлайн-відстрочок пов'язане із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Як зазначає пресслужба оборонного відомства, на вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься в застосунку, як і раніше. Також технічні роботи в реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів «Резерв+».

Міноборони обіцяє повідомити про дострокове відновлення роботи сервісу в застосунку «Резерв+».

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Сервіс онлайн-відстрочок доступний для людей з інвалідністю, студентів, аспірантів і докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку, а також багатодітних батьків.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.

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Теги: студенти застосунок Міноборони бронювання від мобілізації мобілізація

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