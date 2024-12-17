Деякі українці не зможуть оформити відстрочку в «Резерв+»

На вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть

З 17 по 30 грудня студенти, аспіранти і докторанти тимчасово не зможуть оформити онлайн-відстрочку у застосунку «Резерв+». Про це повідомляє Міністерство оборони.

Припинення надання онлайн-відстрочок пов'язане із технічними роботами у Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Як зазначає пресслужба оборонного відомства, на вже отримані відстрочки технічні роботи не вплинуть, статус відображатиметься в застосунку, як і раніше. Також технічні роботи в реєстрі освіти не вплинуть на роботу інших сервісів «Резерв+».

Міноборони обіцяє повідомити про дострокове відновлення роботи сервісу в застосунку «Резерв+».

Нагадаємо, у застосунку «Резерв+» запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Сервіс онлайн-відстрочок доступний для людей з інвалідністю, студентів, аспірантів і докторантів, які здобувають освіту у послідовному порядку, а також багатодітних батьків.

Раніше повідомлялося, що Міністерство оборони України планує запровадити додатковий функціонал до застосунку «Резерв+», що дозволить залучити ще кілька мільйонів користувачів.

До слова, у застосунку «Резерв+» став доступний сервіс рекрутингу. Він поможе українцям знайти для себе оптимальну вакансію у війську.