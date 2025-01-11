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У «Дії» до штрафів автофіксації додаватимуть фото і відео порушення

Ірина Бура
glavcom.ua
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У «Дії» до штрафів автофіксації додаватимуть фото і відео порушення
Раніше штрафи надходили тільки з текстовими деталями, із зазначенням порушення, часу і місця. Тепер у застосунок додали ще фото та відео подробиці
фото з відкритих джерел

Перевірити наявність штрафів можна в кількох онлайн-додатках

Водії, які порушили правила дорожнього руху, отримають у застосунку «Дія» фото- та відеофіксацію порушення. Про це повідомило МВС України.

До цього нововведення штрафи надходили тільки з текстовими деталями, із зазначенням порушення, часу і місця. Тепер у застосунок додали ще фото та відео подробиці.

МВС нагадало, перевірити наявність штрафів можна на вебсайті МВС, на порталі та застосунку «Дія», у «Кабінеті водія» та «Штрафах ПДР». Сплатити штрафи можна за реквізитами картки, ApplePay або GooglePay.

Крім цього, начальник Департаменту патрульної поліції України Олексій Білошицький нещодавно коментував питання штрафів за відсутність страховки автомобіля. Спочатку в мережі з'явилися відомості, що з 1 січня 2025 року дорожні камери почали автоматично фіксувати таких порушників.

«Зараз немає законодавчих підстав для застосування системи автофіксації щодо саме цього правопорушення», – пояснив він.

Щоб поліція могла використовувати дорожні камери для штрафів власників авто за відсутність страховки, потрібно змінювати Кодекс України про адміністративні правопорушення та підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють це питання. Система автофіксації технічно не адаптована для фіксації такого порушення.

Нагадаємо, з 1 листопада 2024 року в усіх містах України зміняться правила щодо обмеження швидкості на дорогах. Максимальна дозволена швидкість руху становитиме 50 км/год.

Окрім того, в Україні набули чинності нові положення Правил дорожнього руху. Згідно з ними, ближнє світло фар за містом залишилось обов’язковим і після 1 травня. Відповідні зміни до ПДР були внесені постановою Кабміну №1105 від 20 жовтня 2023 року.

До слова, за чотири роки від початку введення в Україні автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху (ПДР) поліцейські винесли понад 10 млн постанов, з яких було виконано – 89% та сплачено штрафів на загальну суму понад 2,1 млрд грн. 

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Теги: ПДР Україна поліція Олексій Білошицький правила відео застосунок Дія обмеження

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