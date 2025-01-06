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Олімпійська чемпіонка пояснила, чому не може приїхати на похорон батька

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Олімпійська чемпіонка пояснила, чому не може приїхати на похорон батька
В окупованому Криму помер батько олімпійської чемпіонки
facebook.com/serebrianska.ekaterina

«Не можу приїхати через заборону на в'їзд до РФ»

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Катерина Серебрянська повідомила, що у засвіти відійшов її батько – Олег Серебрянський. У дописі на Facebook вона зазначила, коли відбудеться з ним прощання.

Так, батько чемпіонки помер у тимчасово окупованому Криму. Причиною, чому Серебрянська не може приїхати на церемонію прощання, вона назвала не окупацію Росією Криму, а саме заборону на вʼїзд до Росії.

«Дуже боляче через втрату. Але ще болючіше, що не можу попрощатися з батьком особисто, бо не можу приїхати через заборону на в'їзд до РФ», – зазначила гімнастка. Прощання з Олегом Серебрянським відбудеться 6.01 о 10:00 в церкві Дмитра Солунського.

Олімпійська чемпіонка пояснила, чому не може приїхати на похорон батька фото 1
facebook.com/serebrianska.ekaterina

До слова, на сторінці української спортсменки з 2022 року немає дописів про війну в Україні. У 2014 році, під час Революції Гідності та початку окупації Криму Росією, Серебрянська не публікувала засудження дій РФ, однак, були публікації про астрологічний прогноз для України.

Олімпійська чемпіонка пояснила, чому не може приїхати на похорон батька фото 2
facebook.com/serebrianska.ekaterina

До того ж у березні 2014 року спортсменка публікувала допис, де посилалася на дослідження Росії.

Олімпійська чемпіонка пояснила, чому не може приїхати на похорон батька фото 3
facebook.com/serebrianska.ekaterina

Катерина Серебрянська, яка родом із Сімферополя, – заслужений майстер спорту України та олімпійська чемпіонка в художній гімнастиці. Вона виграла золоту медаль на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті, а через три роки оголосила про завершення спортивної кар'єри.

Олег Серебрянський У 1972 році, молодий футболіст отримав запрошення в київське «Динамо», де грав за молодіжну команду, у складі якої двічі ставав переможцем чемпіонату СРСР серед дублерів. На початку 1980 року, будучи до того часу вже одним з лідерів сімферопольців, Серебрянський повернувся у київське «Динамо» з «Таврії».

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Теги: Facebook похорон Катерина Серебрянська батько запрошення

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