Олімпійська чемпіонка пояснила, чому не може приїхати на похорон батька

«Не можу приїхати через заборону на в'їзд до РФ»

Олімпійська чемпіонка з художньої гімнастики Катерина Серебрянська повідомила, що у засвіти відійшов її батько – Олег Серебрянський. У дописі на Facebook вона зазначила, коли відбудеться з ним прощання.

Так, батько чемпіонки помер у тимчасово окупованому Криму. Причиною, чому Серебрянська не може приїхати на церемонію прощання, вона назвала не окупацію Росією Криму, а саме заборону на вʼїзд до Росії.

«Дуже боляче через втрату. Але ще болючіше, що не можу попрощатися з батьком особисто, бо не можу приїхати через заборону на в'їзд до РФ», – зазначила гімнастка. Прощання з Олегом Серебрянським відбудеться 6.01 о 10:00 в церкві Дмитра Солунського.

До слова, на сторінці української спортсменки з 2022 року немає дописів про війну в Україні. У 2014 році, під час Революції Гідності та початку окупації Криму Росією, Серебрянська не публікувала засудження дій РФ, однак, були публікації про астрологічний прогноз для України.

До того ж у березні 2014 року спортсменка публікувала допис, де посилалася на дослідження Росії.

Катерина Серебрянська, яка родом із Сімферополя, – заслужений майстер спорту України та олімпійська чемпіонка в художній гімнастиці. Вона виграла золоту медаль на Олімпійських іграх 1996 року в Атланті, а через три роки оголосила про завершення спортивної кар'єри.

Олег Серебрянський У 1972 році, молодий футболіст отримав запрошення в київське «Динамо», де грав за молодіжну команду, у складі якої двічі ставав переможцем чемпіонату СРСР серед дублерів. На початку 1980 року, будучи до того часу вже одним з лідерів сімферопольців, Серебрянський повернувся у київське «Динамо» з «Таврії».