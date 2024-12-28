Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

ЗМІ: Священник Московської церкви, якого шукають за переправляння ухилянтів, утік до Чехії

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
ЗМІ: Священник Московської церкви, якого шукають за переправляння ухилянтів, утік до Чехії
Священник УПЦ МП Федір Голодняк під час літургії в храмі в Чехії (праворуч)
фото: Pražská pravoslavná eparchie/Facebook

Хустська єпархія УПЦ МП, до якої належав Голодняк, не застосувала до нього жодних санкцій

Священник Московської церкви (УПЦ МП) Федір Голодняк, якого в Україні шукають за підозрою в перевезенні людей за кордон, перебуває в Чехії. Тамтешній єпископ, пов’язаний із Росією, допоміг йому знайти місце священника в одному з чеських міст. Про це пише чеське видання Seznam Zprávy.

У серпні українські ЗМІ та окремі журналісти писали, що прикордонники затримали Голодняка, коли він у мікроавтобусі Volkswagen Transporter намагався перевезти через кордон шістьох чоловіків мобілізаційного віку.

Після цього його відвезли на медогляд, але там він зник, пишуть журналісти Seznam Zprávy. Лише згодом стало відомо, що він виїхав до Чехії.

Празький єпископ Міхал Дандар нібито засудив його за переховування від закону, але водночас знайшов йому місце в одній із чеських церков у місті Міловіце. Священник Володимир Фелькан православного храму Святої Катерини Олександрійської підтвердив журналістам, що Голодняк іноді проводить там службу.

«Ми не раді, що він тут, людям це не подобається, але Міхал Дандар прислав його сюди, і я нічого не можу з цим вдіяти», – додав він.

Фелькан каже, що празький єпископ прислав Голодняка, щоб той нібито допомагав йому, але він не потребує допомоги: «Його розшукує українська поліція, його фотографії з богослужінь є у Facebook, а він мені сказав, що може викладати у Facebook все, що захоче. Я буду дуже радий, якщо його тут більше не буде».

Варто зазначити, що Дандару приписують зв’язки з Росією. За даними Seznam Zprávy, він фігурує в матеріалах Служби держбезпеки Чехословаччини під кодовим ім'ям «Міша».

Речник чеської поліції Якуб Вінчалек сказав журналістам, що для видворення Голодняка українська сторона повинна видати міжнародний ордер на арешт. Інакше, мовляв, чеська поліція нічого не може зробити, адже «якщо людина відповідає належним вимогам, вона легально перебуває на нашій території».

Ще в листопаді журналіст Віталій Глагола писав, що Голодняк переїхав до Чехії після оголошення в розшук. За його даними, Хустська єпархія УПЦ МП, до якої він належав, не застосувала до нього жодних санкцій.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється в роботі на ворога.

Нагадаємо, суд оголосив вирок у справі щодо настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП Калинівського благочиння. Йдеться про протоієрея Євгена Кошельника. Священнослужитель Московської церкви вихваляв російського диктатора Володимира Путіна й окупантів, очікував їх приходу в область, а також ширив прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади через Telegram.

До слова, очільник РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) закликав росіян не боятися ядерної війни, адже «християнам не страшний кінець світу – вони чекають на господа Ісуса».

Читайте також:

Теги: Московська церква в Україні арешт поліція журналіст кордон єпархія розшук священник Чехія прикордонники

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ігор Смілянський розповів про свою нову посаду
Хто керуватиме «Укрпоштою»? Смілянський, який отримав нову посаду, дав роз'яснення
4 грудня, 09:13
Кривецький наголосив, що він не платив у цьому житті рекетирам, «завжди відстоював своє», тому його і вважають авторитетом
Спонсор «Свободи» Кривецький пояснив, чому його називають Пупсом і прокоментував звинувачення у рекеті
5 грудня, 21:10
Невідомі чоловіки побили популярного грузинського актора Георгія Махарадзе у Тбілісі в районі Мтацмінд
У Тбілісі скоєно напади на журналістів, побито популярного грузинського актора
7 грудня, 22:48
Правоохоронці проводять слідчі дії за місцем проживання службовців «Укрзалізниці» та в офісних приміщеннях структурного підрозділу компанії
На київській «Укрзалізниці» правоохоронці проводять слідчі дії
11 грудня, 08:23
Акім Галімов (ліворуч) зняв епізод про різдвяні українські традиційні страви з кулінаром Євгеном Клопотенком у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври
Московська церква звернулася до правоохоронців через зйомки кулінарного шоу в Лаврі
16 грудня, 18:13
Алла Маломуж орендувала квартиру у 2023-2024 роках загальною вартістю майже 700 тисяч гривень
Суддя з Одеси не задекларувала оренду квартири в Дубаї вартістю 700 тис. грн – розслідування
17 грудня, 10:10
Речник: «Якщо вони (військові КНДР - ред.) перетнуть кордон з Україною, це вважатиметься додатковою ескалацією з боку уряду Росії, а також з боку уряду Півночі Кореї»
США вважатимуть посиленням ескалації, якщо війська КНДР перетнуть кордон України
17 грудня, 00:50
Раніше речник Міноборони заявляв, що військкомати за кордоном не працюватимуть
Опозиційна депутатка заявила, що ТЦК працюватимуть за кордоном
26 грудня, 14:34
Нещодавно вартість Bitcoin вперше в історії перевищила позначку в $100 тис.
Японія посилює контроль за криптовалютою
24 грудня, 16:46

Суспільство

Герой України розповів, як здійснив подвиг на очах у Залужного
Герой України розповів, як здійснив подвиг на очах у Залужного
ЗМІ: Священник Московської церкви, якого шукають за переправляння ухилянтів, утік до Чехії
ЗМІ: Священник Московської церкви, якого шукають за переправляння ухилянтів, утік до Чехії
Батько трьох дітей просив про відстрочку, бо платить за навчання повнолітньої доньки: що вирішив суд
Батько трьох дітей просив про відстрочку, бо платить за навчання повнолітньої доньки: що вирішив суд
Герой України розповів, як вдалося знищити дроном одразу 27 окупантів
Герой України розповів, як вдалося знищити дроном одразу 27 окупантів
Чим загрожує вивід українських воїнів з Курщини: відповідь ексголовкома Муженка
Чим загрожує вивід українських воїнів з Курщини: відповідь ексголовкома Муженка
Вагон-реанімація та апарати ШВЛ: «Укрзалізниця» показала ще один медичний поїзд (фото)
Вагон-реанімація та апарати ШВЛ: «Укрзалізниця» показала ще один медичний поїзд (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
133K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 грудня: ситуація на фронті
47K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 грудня 2024
14K
Стала відома вартість ремонту кабелів зв'язку між Фінляндією та Естонією
8777
Найкращого шахіста дискваліфіковано з Чемпіонату світу через те, що він прийшов в джинсах
7939
«Це стане історичною подією». Financial Times спрогнозувала, як зміниться ринок автомобілів у 2025 році
4537
Нові правила для зарядних пристроїв електроніки почали діяти у ЄС: що слід знати

Новини

Суд обрав запобіжний захід для антикорупціонера Лємєнова у справі про ухиляння від армії
Сьогодні, 12:33
Туман і ожеледь: прогноз погоди на 28 грудня
Сьогодні, 06:00
28 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Подекуди туман та слабка ожеледь: прогноз погоди на 27 грудня
Вчора, 06:00
27 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:05
У роботі ChatGPT стався глобальний збій: що відомо
26 грудня, 23:02

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua