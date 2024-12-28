ЗМІ: Священник Московської церкви, якого шукають за переправляння ухилянтів, утік до Чехії

Священник УПЦ МП Федір Голодняк під час літургії в храмі в Чехії (праворуч)

Хустська єпархія УПЦ МП, до якої належав Голодняк, не застосувала до нього жодних санкцій

Священник Московської церкви (УПЦ МП) Федір Голодняк, якого в Україні шукають за підозрою в перевезенні людей за кордон, перебуває в Чехії. Тамтешній єпископ, пов’язаний із Росією, допоміг йому знайти місце священника в одному з чеських міст. Про це пише чеське видання Seznam Zprávy.

У серпні українські ЗМІ та окремі журналісти писали, що прикордонники затримали Голодняка, коли він у мікроавтобусі Volkswagen Transporter намагався перевезти через кордон шістьох чоловіків мобілізаційного віку.

Після цього його відвезли на медогляд, але там він зник, пишуть журналісти Seznam Zprávy. Лише згодом стало відомо, що він виїхав до Чехії.

Празький єпископ Міхал Дандар нібито засудив його за переховування від закону, але водночас знайшов йому місце в одній із чеських церков у місті Міловіце. Священник Володимир Фелькан православного храму Святої Катерини Олександрійської підтвердив журналістам, що Голодняк іноді проводить там службу.

«Ми не раді, що він тут, людям це не подобається, але Міхал Дандар прислав його сюди, і я нічого не можу з цим вдіяти», – додав він.

Фелькан каже, що празький єпископ прислав Голодняка, щоб той нібито допомагав йому, але він не потребує допомоги: «Його розшукує українська поліція, його фотографії з богослужінь є у Facebook, а він мені сказав, що може викладати у Facebook все, що захоче. Я буду дуже радий, якщо його тут більше не буде».

Варто зазначити, що Дандару приписують зв’язки з Росією. За даними Seznam Zprávy, він фігурує в матеріалах Служби держбезпеки Чехословаччини під кодовим ім'ям «Міша».

Речник чеської поліції Якуб Вінчалек сказав журналістам, що для видворення Голодняка українська сторона повинна видати міжнародний ордер на арешт. Інакше, мовляв, чеська поліція нічого не може зробити, адже «якщо людина відповідає належним вимогам, вона легально перебуває на нашій території».

Ще в листопаді журналіст Віталій Глагола писав, що Голодняк переїхав до Чехії після оголошення в розшук. За його даними, Хустська єпархія УПЦ МП, до якої він належав, не застосувала до нього жодних санкцій.

Як повідомлялося, Служба безпеки України затримала настоятеля одного з храмів Харківської єпархії УПЦ МП, який підозрюється в роботі на ворога.

Нагадаємо, суд оголосив вирок у справі щодо настоятеля храму Вінницької єпархії УПЦ МП Калинівського благочиння. Йдеться про протоієрея Євгена Кошельника. Священнослужитель Московської церкви вихваляв російського диктатора Володимира Путіна й окупантів, очікував їх приходу в область, а також ширив прокремлівські наративи серед парафіян релігійної громади через Telegram.

До слова, очільник РПЦ патріарх Кирило (Володимир Гундяєв) закликав росіян не боятися ядерної війни, адже «християнам не страшний кінець світу – вони чекають на господа Ісуса».