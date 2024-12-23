Міноборони повідомило, як і куди може перевестися нацгвардієць через «Армія+»

Із середини грудня бійці Нацгвардії отримали можливість перевестися до інших підрозділів онлайн через «Армія+»

З частини, яка бере участь у бойових діях, нацгвардієць може перевестися виключно в таку ж саму бойову частину

У застосунку «Армія+» вже тиждень працює функція зміни місця служби для бійців Національної гвардії України. Міністерство оборони повідомило алгоритм дій для успішного переведення.

Зазначається, що спочатку бійцю НГУ потрібно визначитися, куди він хоче перевестись. Якщо частина, де він служить, не бере участі у бойових діях, то він має право перевестися куди завгодно. Але в разі, якщо не має обмежень за висновком військово-лікарської комісії.

З частини, яка бере участь у бойових діях, нацгвардієць може перевестися виключно в таку ж саму бойову частину. В небойову частину може перевестися за станом здоров'я, маючи необхідний висновок ВЛК. Якщо частина оперативного та спеціального призначення, то перевестися можливо лише в такий самий підрозділ.

Винятком для переведення у частини забезпечення, медичні та навчальні підрозділи, а також інші формування є висновок ВЛК. В документі має бути сказано, що боєць придатний для служби в таких підрозділах.

Як у застосунку «Армія+» працює зміна місця служби для нацгвардійців фото: mil.gov.ua/Міноборони

Якщо боєць перебуває у розпорядженні (виведений поза штат через певні обставини, які не дозволяють продовжувати виконувати обов’язки служби, але й не дозволяють звільнитися. – Ред.) в нього немає жодного обмеження на переведення.

У яких випадках військовий може перевестися без погодження командира:

має висновок ВЛК;

перебуває у розпорядженні;

входить до рядового чи сержантського складу та хоче перевестись у підрозділ, що виконує бойову роботу.

Коли не потрібне погодження командира фото: mil.gov.ua/Міноборони

Нагадаємо, 15 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що бійці Нацгвардії можуть переводитися онлайн через «Армія+» до інших підрозділів.

Як відомо, повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про нову адресу проживання тепер можна через «Резерв+».

До слова, застосунок «Армія+» можна оновити до новішої версії. У ній для військовослужбовців покращили криптографічне шифрування.