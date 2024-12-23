Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Міноборони повідомило, як і куди може перевестися нацгвардієць через «Армія+»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Міноборони повідомило, як і куди може перевестися нацгвардієць через «Армія+»
Із середини грудня бійці Нацгвардії отримали можливість перевестися до інших підрозділів онлайн через «Армія+» 
фото з відкритих джерел

З частини, яка бере участь у бойових діях, нацгвардієць може перевестися виключно в таку ж саму бойову частину

У застосунку «Армія+» вже тиждень працює функція зміни місця служби для бійців Національної гвардії України. Міністерство оборони повідомило алгоритм дій для успішного переведення.

Зазначається, що спочатку бійцю НГУ потрібно визначитися, куди він хоче перевестись. Якщо частина, де він служить, не бере участі у бойових діях, то він має право перевестися куди завгодно. Але в разі, якщо не має обмежень за висновком військово-лікарської комісії.

З частини, яка бере участь у бойових діях, нацгвардієць може перевестися виключно в таку ж саму бойову частину. В небойову частину може перевестися за станом здоров'я, маючи необхідний висновок ВЛК. Якщо частина оперативного та спеціального призначення, то перевестися можливо лише в такий самий підрозділ.

Винятком для переведення у частини забезпечення, медичні та навчальні підрозділи, а також інші формування є висновок ВЛК. В документі має бути сказано, що боєць придатний для служби в таких підрозділах.

Як у застосунку «Армія+» працює зміна місця служби для нацгвардійців
Як у застосунку «Армія+» працює зміна місця служби для нацгвардійців
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Якщо боєць перебуває у розпорядженні (виведений поза штат через певні обставини, які не дозволяють продовжувати виконувати обов’язки служби, але й не дозволяють звільнитися. – Ред.) в нього немає жодного обмеження на переведення.

У яких випадках військовий може перевестися без погодження командира:

  • має висновок ВЛК;
  • перебуває у розпорядженні;
  • входить до рядового чи сержантського складу та хоче перевестись у підрозділ, що виконує бойову роботу.
Коли не потрібне погодження командира
Коли не потрібне погодження командира
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Нагадаємо, 15 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що бійці Нацгвардії можуть переводитися онлайн через «Армія+» до інших підрозділів.

Як відомо, повідомити територіальний центр комплектування та соціальної підтримки про нову адресу проживання тепер можна через «Резерв+».

До слова, застосунок «Армія+» можна оновити до новішої версії. У ній для військовослужбовців покращили криптографічне шифрування.

Читайте також:

Теги: застосунок Нацгвардія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін наразі не розмовляв із Трампом, але «готовий до цього»
Трамп зробив заяву про зустріч із Путіним
Вчора, 21:10
Папа Римський у промові на французькому острові Корсика 15 грудня 2024 року
Чи читав Папа Римський Біблію?
16 грудня, 11:46
Триває 1026-й день повномасштабної війни
Ворог наступає на Запоріжжя? Роз’яснення ОВА
15 грудня, 09:59
Успішна атака БпЛА на нафтобазу у Орлі
Губернатор Орловської області підтвердив атаку БпЛА по нафтобазі
14 грудня, 04:03
Звіт ISW щодо війни в Україні 12 грудня
Окупанти просунулися на Курщині та ще на трьох напрямках – карти ISW
12 грудня, 04:18
Ліквідовано пожежу будівлі СТО та шести автомобілів
Атака на Запоріжжя: вже 10 загиблих, десятки поранених
6 грудня, 22:14
Ситуація на фронті 2 грудня
Карта бойових дій в Україні станом на 2 грудня 2024 року
2 грудня, 00:24
Як діяти Україні
Вибори в умовах кризи: як Україні уникнути молдовського сценарію
26 листопада, 18:30
РФ вивела вранці в акваторію Чорного моря шість кораблів на бойове чергування
Росія вивела в Чорне море ракетоносії: який можливий залп «Калібрів»
24 листопада, 06:57

Події в Україні

Міноборони повідомило, як і куди може перевестися нацгвардієць через «Армія+»
Міноборони повідомило, як і куди може перевестися нацгвардієць через «Армія+»
У Києві повітряна тривога тривала пів години
У Києві повітряна тривога тривала пів години
Масштабна кібератака на держреєстри: нардеп назвав причини
Масштабна кібератака на держреєстри: нардеп назвав причини
РФ запустила по Україні 72 «Шахеди»: пошкоджено приватні підприємства
РФ запустила по Україні 72 «Шахеди»: пошкоджено приватні підприємства
У РФ знищено склад із деталями до «Шахедів» на $16 млн
У РФ знищено склад із деталями до «Шахедів» на $16 млн
Втрати ворога станом на 23 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 23 грудня 2024 – Генштаб ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
129K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 грудня: ситуація на фронті
46K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 грудня 2024
45K
Ексголовком Залужний звернувся до українців із центру Лондона
41K
В Україні ліквідують МСЕК: чию інвалідність перевірять після 1 січня
20K
Аварія із 13 потерпілими на Прикарпатті: поліція назвала винуватця
18K
Кордон перетнула рекордна кількість українців: що спричинило ажіотаж

Новини

Місцями мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Сьогодні, 06:00
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
20 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20 грудня, 00:09
19 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
19 грудня, 00:08
18 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
18 грудня, 00:16
Світ має якомога швидше виконати свої зобов’язання перед Україною, і допомогти їй утримати Покровськ – Bloomberg
17 грудня, 09:46

Прес-релізи

GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
GET Business Festival об’єднав український бізнес заради розвитку під час війни
16 грудня, 13:47
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua