Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Як вижив Максим Рильський у часи репресій? Онук класика розповів, хто врятував діда у сталінські часи

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Рильський п’ять місяців провів у Лук’янівській тюрмі
фото з відкритих джерел

Микита Хрущов опікувався поетом – його заступництво і вберегло Рильського від розстрілу

Видатного українського поета Максима Рильського мали заарештувати у 1938 році – відповідна постанова НКВС уже була готова. Свідчення проти нього вибили під тортурами з Михася Семенка, Павла Филиповича та Миколи Зерова, які на той час були мертві. Однак арешт не відбувся: поета врятувало заступництво Микити Хрущова. Про це розповів онук письменника Максим Рильський (тезка) в інтерв’ю «Главкому».

«Мені інколи кажуть, що дід був надто радянським. Надто оспівував владу. Так, оспівував. Як і всі, хто не відсидів за відмову оспівувати в таборах. Хоча дід п’ять місяців провів у Лук’янівській тюрмі, було це у 1931-му. А у 1938-му вийшла постанова НКВС про арешт Максима Рильського на підставі сфабрикованих свідчень, вибитих у Михася Семенка, Павла Филиповича та Миколи Зерова», – зазначив онук класика української літератури.

Вочевидь, поетів катували. Онук зауважив, що навіть не сумнівається у цьому. За його словами, коли вийшла постанова про арешт Рильського, ані Семенка, ані Филиповича, ані Зерова вже не було серед живих.

«Всі вони дали свідчили про те, що дід очолював антирадянське фашистське підпілля. Тому його доля була вирішена – його повинні були арештувати також. Але, кажуть, що діда врятував Хрущов», – повідомив Рильський.

Як зауважив онук класика, прихильністю Хрущова дід користувався до 1960-х років. За його словами, він багато чого собі дозволяв: «У 1957-му Хрущов написав у газеті «Правда» (а ви ж розумієте, яку вагу мала тоді «Правда»!), що Максим Рильський – це великий український патріот. І все, після цього від діда відчепилися назавжди. Ба навіть більше: у 1957-му йому дозволили поїхати до Франції, а згодом – й до Бразилії, хоча до того нікуди, окрім соцтабору, його не пускали».

Максим Рильський зауважив, що з цього й почалося третє творче відродження поета. Він знову звернувся до лірики, подібної до тієї, яку писав у 1920-х роках, коли ще міг дозволити собі не зважати на владу. Саме тоді, за словами онука, відчувалася справжня духовна й творча розкутість.

«А до заступництва Хрущова йому не раз доводилося переробляти свої рядки, бо вони не подобалися цензорам. Наприклад, прочитали вони у циклі віршів «Весняні води» рядки «О Дніпре великий й могучий, ти служиш нам, батьку, як дідам служив» і питають: як таке можливо? Адже радянська влада вже давно в країні встановлена, а Максим Рильський все якихось дідів згадує…», – пояснив Рильський.

Онук підкреслив, що поет страшенно за це переживав: «Тому й пив – просто за цим столом, де ми зараз сидимо. Пив і курив… І коли ми бачили, як з-під цих дверей валить дим, то розуміли: дід стривожений, він щось обмірковує… А що він міг обмірковувати? Як вийти з цієї історії… Тож у підсумку вірш переробив. І вийшло так: «…ти служиш нам краще, ніж дідам служив…». А потім взагалі пішли фантазії – Дніпро простягає руку дружби Волзі…».

Спочатку у вірші такого не було підтвердив онук: «Візьміть його двадцятитомник – там обидва варіанти вказані. І той, що до цензури, і той, що після цензури… І це ж лише один з прикладів. Він був змушений багато переробляти, і це була його трагедія».

Нагадаємо, особисте життя видатного українського поета Максима Рильського було сповнене не лише творчості, а й складних та ніжних почуттів. Онук класика української літератури, Максим Рильський (тезка), розповів про маловідомі романи діда з оперною дівою Зоєю Гайдай та навіть з дружиною Остапа Вишні, Варварою Маслюченко. Про це він зауважив в інтерв’ю «Главкому».

Читайте також:

Теги: репресії письменник

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Онук Максима Рильського біля погруддя свого діда
Вони кохали Максима Рильського. Онук поета розповів про романи славетного діда
Вчора, 18:34
Те, з якою людиною довелося жити поруч, Рильський-онук зрозумів вже у зрілому віці
Онук Максима Рильського: Кажуть, що діда врятував Хрущов
22 червня, 22:00
Маленький хлопчик, якого кинули у забуту богом провінцію, врешті став новим імператором
Шлях Сі. Як син «ворога народу» зумів стати імператором Китаю
15 червня, 11:00

Життя

Як вижив Максим Рильський у часи репресій? Онук класика розповів, хто врятував діда у сталінські часи
Як вижив Максим Рильський у часи репресій? Онук класика розповів, хто врятував діда у сталінські часи
Безос змінив місце святкування весілля через протестувальників у Венеції
Безос змінив місце святкування весілля через протестувальників у Венеції
10-річна піаністка пожертвувала призові кошти підрозділу пілота Karaya
10-річна піаністка пожертвувала призові кошти підрозділу пілота Karaya
Саміт НАТО у Нідерландах: з ким сидів Зеленський під час вечері у королівській резиденції
Саміт НАТО у Нідерландах: з ким сидів Зеленський під час вечері у королівській резиденції
Вони кохали Максима Рильського. Онук поета розповів про романи славетного діда
Вони кохали Максима Рильського. Онук поета розповів про романи славетного діда
Туристка вижила після падіння у кратер активного вулкана у Індонезії
Туристка вижила після падіння у кратер активного вулкана у Індонезії

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 червня 2025
19K
МЗС Угорщини заявляє про зміну фокусу НАТО щодо України
18K
Прогноз магнітних бур на 25-27 червня: якою буде сонячна активність
15K
У Києві жінка влаштувалася на роботу й у перший день потрапила до поліції
12K
Військовий облік: Які області б'ють рекорди за кількістю штрафів від ТЦК?

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Вчора, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua