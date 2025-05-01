Єрмак привітав естрадного співака Зінкевича з 80-річчям

«Він просто залишив слід, який не стирається з часом. З ювілеєм, маестро!», – звернувся Єрмак до Зінкевича

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак привітав народного артиста України Василя Зінкевича з ювілеєм. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Єрмака в Telegram.

«1 травня виповнюється 80 років Василю Зінкевичу – народному артисту, Герою України, людині з впізнаваним тембром і великим внеском в українську музику. Він був серед тих, хто формував сучасну українську естраду – щиро, мелодійно, по-своєму. Його пісні – це частина нашої культури. «Я піду в далекі гори», «Два кольори», «Мамина світлиця»», – написав Єрмак.

Керівник Офісу президента наголосив, що «Зінкевич – це про стиль, про повагу до слова, про сцену без штучності».

«Він просто залишив слід, який не стирається з часом. З ювілеєм, маестро!», – підсумував Андрій Єрмак.

Як відомо, сьогодні, 1 травня, Народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь» Василь Зінкевич відзначає день народження. Естрадному співаку виповнилося 80 років. «Главком» розповідає про життя Василя Зінкевича та його творчий шлях.

Зінкевич – самітник, артист, який завжди уникав уваги ЗМІ. Колеги співака в один голос підтверджують: Василь Іванович тікає від публічності десятиліттям, найближче коло виконавця – вкрай вузьке. Проте «Главкому» вдалося поспілкуватися з Василем Зінкевичем кілька разів. Маестро завжди доброзичливо відгукувався, спілкувався, ділився переживаннями, творчими планами, проте на прохання про велике інтерв’ю, яке очікує, без перебільшення вся країна, завжди ввічливо відмовлявся. Говорив: «Ще не час».

12 квітня маестро мав з’явитися на концерті, присвяченому ювілею поета-пісняра Вадима Крищенка. Проте песимістичні прогнози відомого хітмейкера, який святкував своє 90-річчя, збулися: Зінкевич не приїхав.

В останні роки Василь Іванович нечасто тішить публіку своїми виступами на сцені. Проте у передювілейний рік артист зробив виняток: він відгукнувся на ідею свого друга, народного артиста Івана Поповича і гастролював з проєктом «Дві легенди». Співаки попри поважний вік відпрацювали шість спільних концертів. Більшу частину виступів пройшли у Львівській опері, також був анонсований перший концерт проєкту у столиці, однак продаж квитків було припинено буквально ж відразу після його старту.

У матеріалі «Главкома» «Найзагадковіша суперзірка України – Василь Зінкевич» читайте про шлях артиста на сцену та відгуки його колег.