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Народний артист України Василь Мазур відзначає ювілей

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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За свою кар’єру Василь Мазур озвучив близько 82 ролей, зіграв у 23 фільмах та виконав 34 театральні ролі
колаж: glavcom.ua

«Главком» приєднується до привітань Народному артисту

Сьогодні, 11 квітня, святкує день народження Народний артист України, кавалер ордену «За заслуги» 3-го ступеня й український актор театру, кіно та дубляжу Василь Мазур. Йому виповнилося 70 років. Про це повідомляє «Главком».

Привітав актора на своїй сторінці у Facebook Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

Народний артист України Василь Мазур відзначає ювілей фото 1
фото: театр Франка

Біографія Василя Мазура

Народився 11 квітня 1955 року у селі Східниця Бориславського району Львівської області.

Бажання стати актором з’явилось у Василя Мазура у сьомому класі. Пізніше за сім кілометрів від його рідного села проходили зйомки фільму «Захар Беркут», до яких ходив юний актор. Там він бачив живих Івана Миколайчука, Констянтина Спенкова та інших. Тоді чоловік думав поступити на режисера, проте обрав акторське, тому що це йому давалося легше. Він завжди брав активну участь у художніх ініціативах, а також організовував вертепи на Різдво.

Народний артист України Василь Мазур відзначає ювілей фото 2
фото: ft.org.ua

1976 року закінчив Київський державний театральний інститут ім. Карпенка-Карого на курсі актора та педагога Дмитра Васильовича Франька. Після навчання рік пропрацював у Могильові (Білорусь), а потім в Київському академічному театрі юного глядача. У 1977 році служив на Подолі в ансамблі внутрішніх військ, з яким об’їздив майже всі тюрми України та Молдови. І вже понад 40 років, починаючи з 1980 року працює в трупі Національного театру ім. Івана Франка.

Народний артист України Василь Мазур відзначає ювілей фото 3
фото: ft.org.ua

У 2010 році отримав державну нагороду Народний артист України. А 2015 року став кавалером ордену «За заслуги» III ступеня.

За свою кар’єру Василь Мазур озвучив близько 82 ролей, зіграв у 23 фільмах та виконав 34 театральні ролі.

До слова, у День театру, 27 березня, президент України Володимир Зеленський нагородив відомих діячів театру та кіно «за вагомий особистий внесок у розвиток національної культури і театрального мистецтва». Найбільше перепало столичному театру Франка.

Як повідомлялося, ексміністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко побував у Національному театрі імені Івана Франка на виставі «Макбет». Він назвав її «новою сторінкою для українського театру». 

Також Народні артисти України Наталія Сумська та Анатолій Гнатюк виступили перед захисниками в Центральному клінічному госпіталі Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка.

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Теги: актор день народження Театр Франка

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