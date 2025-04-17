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Келлог зустрівся з Умєровим та Єрмаком у Парижі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Келлог зустрівся з Умєровим та Єрмаком у Парижі
Кіт Келлог заявив, що «був радий бачити» українських посадовців
фото: X/Кіт Келлог

За словами спецпредставника Трампа, у Франції відбуваються плідні переговори про досягнення миру в Україні

Спецпредставник США з питань України Кіт Келлог зустрівся з міністром оборони України Рустемом Умєровим та головою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис спецпосланця Трампа в соцмережах.

Келлог заявив, що «був радий бачити» українських посадовців у Парижі.

«Дуже продуктивні зустрічі в Єлисейському палаці в рамках зусиль для завершення українсько-російської війни», – каже він.

Представники України наразі не коментували зустріч із Келлогом.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф вирушили до Парижа для переговорів щодо України.

Раніше очільник Офісу президента повідомив, що у Франції заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав «коаліції охочих», а також переговори з представниками США. Українську делегацію представляють Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Як відомо, українська делегація в Парижі обговорила припинення вогню й гарантії безпеки з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції.

У переговорах в Єлисейському палаці взяли участь представники країн, які входять до «коаліції охочих»: дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

До цього президент України Володимир Зеленський також анонсував кілька зустрічей щодо розміщення в Україні іноземного контингенту на цьому тижні.

Теги: переговори Франція Андрій Єрмак Кіт Келлог Рустем Умєров

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