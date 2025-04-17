Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сибіга, Єрмак та Умєров прибули до Парижу на зустріч із представниками США

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Сибіга, Єрмак та Умєров прибули до Парижу на зустріч із представниками США
Андрій Сибіга, Андрій Єрмак та Рустем Умеров у Джидді, Саудівська Аравія, у вівторок, 11 березня 2025 р
фото: AP/Saul Loeb

У рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав «коаліції охочих»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Парижу на зустріч із представниками США. Як передає «Главком», про це повідомив Єрмак.

«Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим», – повідомив Єрмак.

Так, у рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав «коаліції охочих» та, наголошує Єрмак, «спроможних гарантувати» безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та  Великої Британії.

«Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції. Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи», – підсумував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, незадовго до цього стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф вирушають до Парижа для переговорів щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

В центрі уваги будуть: війна в Україні, ситуація в Газі, Іран та торговельні відносини.

За попередніми даними, Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Далі Рубіо має намір вирушити в Африку.

Один із американських посадовців зазначив, що зустрічі у Франції стануть ключовими після нещодавнього візиту Віткоффа до Москви. Там він провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про потенційне припинення вогню в Україні.

Читайте також:

Теги: Андрій Єрмак Андрій Сибіга Рустем Умєров коаліція переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Іноземний контингент в Україні, Patriot та вступ до НАТО: головні тези з інтерв’ю Рютте
Іноземний контингент в Україні, Patriot та вступ до НАТО: головні тези з інтерв’ю Рютте
Вчора, 03:38
Міністр оборони Німеччини Борис ПісторіусЦя коаліція доповнює наявні вісім коаліцій можливостей
Країни-партнери створили нову коаліцію для допомоги Україні: чим вона займеться
11 квiтня, 20:15
Брінк була проукраїнськи налаштована. Але не зважати на позицію президента своєї країни вона не могла
Між Зеленським і Трампом: хто «з’їв» посолку Бріджит Брінк?
11 квiтня, 17:37
Російську делегацію очолить посол РФ у США Олександр Дарчієв
Росія та США проведуть зустріч у Стамбулі: всі деталі
8 квiтня, 22:09
США шукають шляхи реального тиску на Путіна
США шукають шляхи реального тиску на Путіна
8 квiтня, 08:32
Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами на брифінгу 1 квітня
Зеленський повідомив, за яких умов настане мир у 2025 році
2 квiтня, 04:20
Український міністр оборони завтра має відвідати польську Варшаву
Рустем Умєров візьме участь у неформальній зустрічі міністрів оборони ЄС
1 квiтня, 20:58
Сибіга і Сійярто на полях Raisina Dialogue в Індії
Сибіга домовився з Сійярто про зустріч
18 березня, 20:51
Зараз Віктор Орбан виступає проти приєднання України до Євросоюзу, а також закликає ЄС розпочати прямі переговори з Росією щодо припинення вогню в Україні
Орбан хоче зруйнувати обʼєднану Європу і шукає для цього союзників – Сікорський
18 березня, 13:23

Політика

Вучич допоможе Путіну організувати парад на 9 травня – AP
Вучич допоможе Путіну організувати парад на 9 травня – AP
Сибіга, Єрмак та Умєров прибули до Парижу на зустріч із представниками США
Сибіга, Єрмак та Умєров прибули до Парижу на зустріч із представниками США
Премʼєром Сербії став ендокринолог без досвіду в політиці
Премʼєром Сербії став ендокринолог без досвіду в політиці
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
Надання Україні Taurus: Британія звернулась до Німеччини
Вперше один зі штатів США подав на Трампа до суду: причина
Вперше один зі штатів США подав на Трампа до суду: причина
Вибори в Канаді. Карні та його головний суперник вперше зійшлися на дебатах
Вибори в Канаді. Карні та його головний суперник вперше зійшлися на дебатах

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
204K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 17 квітня: ситуація на фронті
73K
Карта повітряних тривог України онлайн 17 квітня 2025
33K
Святити паску на Великдень не обов’язково? Роз'яснення митрополита Драбинка
33K
Чистий четвер: прикмети, традиції, молитви і замовляння
19K
Чистий четвер: привітання у прозі, віршах та яскравих листівка
9679
Туристи з бинтами на головах принесли мільярди доларів економіці Туреччини

Новини

Російське місто Шуя під атакою дронів
Сьогодні, 04:18
У Києві та низці областей оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 14:09
Об'єднана єврейська община, звинувачена у відмиванні коштів Приватбанку, змінила керівника
Вчора, 09:01
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:08
15 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
15 квiтня, 00:01
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 39 хвилин
14 квiтня, 21:37

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua