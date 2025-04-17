Сибіга, Єрмак та Умєров прибули до Парижу на зустріч із представниками США

Андрій Сибіга, Андрій Єрмак та Рустем Умеров у Джидді, Саудівська Аравія, у вівторок, 11 березня 2025 р

У рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав «коаліції охочих»

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров прибули до Парижу на зустріч із представниками США. Як передає «Главком», про це повідомив Єрмак.

«Щойно приземлився в Парижі. Прилетіли разом з міністром закордонних справ Андрієм Сибігою та міністром оборони Рустемом Умєровим», – повідомив Єрмак.

Так, у рамках візиту заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав «коаліції охочих» та, наголошує Єрмак, «спроможних гарантувати» безпеку, зокрема з Франції, Німеччини та Великої Британії.

«Також заплановані зустрічі з представниками США, які в цей час перебувають у Франції. Працюємо над важливими питаннями для безпеки України та всієї Європи», – підсумував керівник Офісу президента.

Нагадаємо, незадовго до цього стало відомо, що держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф вирушають до Парижа для переговорів щодо України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

В центрі уваги будуть: війна в Україні, ситуація в Газі, Іран та торговельні відносини.

За попередніми даними, Віткофф зустрінеться з президентом Франції Еммануелем Макроном, а Рубіо проведе переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро. Далі Рубіо має намір вирушити в Африку.

Один із американських посадовців зазначив, що зустрічі у Франції стануть ключовими після нещодавнього візиту Віткоффа до Москви. Там він провів переговори з російським диктатором Володимиром Путіним про потенційне припинення вогню в Україні.