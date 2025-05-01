Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Президент у 80-річчя Зінкевича нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Президент у 80-річчя Зінкевича нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого
Орден вручено за «визначні особисті заслуги у розвитку національного пісенного мистецтва та багаторічну плідну творчу діяльність»
фото з відкритих джерел

1 травня, Народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь» Василь Зінкевич відзначає день народження

Президент України Володимир Зеленський нагородив народного артиста України Василя Зінкевича орденом князя Ярослава Мудрого ІІІ ступеня. Як передає «Главком», про це йдеться в указі №266/2025

Орден вручено за «визначні особисті заслуги у розвитку національного пісенного мистецтва, високу виконавську майстерність та багаторічну плідну творчу діяльність».

Президент у 80-річчя Зінкевича нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого фото 1
скриншот: www.president.gov.ua

Як відомо, сьогодні, 1 травня, Народний артист, Герой України, фронтмен ВІА «Смерічка» й «Світязь» Василь Зінкевич відзначає день народження. Естрадному співаку виповнилося 80 років. «Главком» розповідає про життя Василя Зінкевича та його творчий шлях.

Зінкевич – самітник, артист, який завжди уникав уваги ЗМІ. Колеги співака в один голос підтверджують: Василь Іванович тікає від публічності десятиліттям, найближче коло виконавця – вкрай вузьке.  Проте «Главкому» вдалося поспілкуватися з Василем Зінкевичем кілька разів. Маестро завжди доброзичливо відгукувався, спілкувався, ділився переживаннями, творчими планами, проте на прохання про велике інтерв’ю, яке очікує, без перебільшення вся країна, завжди ввічливо відмовлявся. Говорив: «Ще не час».

12 квітня маестро мав з’явитися на концерті, присвяченому ювілею поета-пісняра Вадима Крищенка. Проте песимістичні прогнози відомого хітмейкера, який святкував своє 90-річчя, збулися: Зінкевич не приїхав.

В останні роки Василь Іванович нечасто тішить публіку своїми виступами на сцені. Проте у передювілейний рік артист зробив виняток: він відгукнувся на ідею свого друга, народного артиста Івана Поповича і гастролював з проєктом «Дві легенди».

Співаки попри поважний вік відпрацювали шість спільних концертів. Більшу частину виступів пройшли у Львівській опері, також був анонсований перший концерт проєкту у столиці, однак продаж квитків було припинено буквально ж відразу після його старту.

У матеріалі «Главкома» «Найзагадковіша суперзірка України – Василь Зінкевич» читайте про шлях артиста на сцену та відгуки його колег.

До слова, 4 березня виповнилося 76 років від дня народження славетного буковинця, Героя України Володимира Івасюка. Доля виділила легендарному композиторові лише 30 років. За таке коротке життя він написав майже 150 пісень, а ще – камерні твори, симфонічні сюїти, музику до театральних спектаклів. Був професійним лікарем, неординарним живописцем. Грав на скрипці, фортепіано, гітарі, віолончелі.

Читайте також:

Теги: співак артист орден

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Василь Зінкевич народився в селі Васьківці Хмельницької області
Василь Зінкевич відзначає ювілей: цікаві факти про легенду української естради
Сьогодні, 09:39
Зінкевичу – 80!
Найзагадковіша суперзірка України – Василь Зінкевич Ювілей
Вчора, 21:45
Із попередньою дружиною Олег був у шлюбі 20 років
Відомий український музикант після скандального розлучення закрутив новий роман
26 квiтня, 20:46
Пилип Коляденко розповів про рідний дім
Син Коляденка вперше розповів про рідний будинок у Сумах, пошкоджений росіянами
24 квiтня, 15:56
Санкт-петербурзький суд визнав Валерія Шляфмана (ліворуч) винним у вбивстві співака
Вбивство співака Ігоря Талькова. Російський суд через 34 роки ухвалив вирок
23 квiтня, 12:58
Фронтмен Coldplay заспівав для росіянина
Гурт Coldplay, який підтримував Україну, висловив бажання виступити у РФ
18 квiтня, 15:19
Кротевич вважає, що втратив орден після критики Сирського
Втрачений орден Кротевича. Нацгвардія пояснила, як так сталося
11 квiтня, 20:56
Захисники зазнали поранень, виконуючи бойові завдання на Донеччині та в Курській області
Президент відвідав поранених бійців у Кривому Розі та нагородив їх за службу
11 квiтня, 19:27
Влад Дарвін обурений учинком росіян
Росіяни цинічно вкрали пісню у відомого українського співака
6 квiтня, 17:59

Суспільство

Президент у 80-річчя Зінкевича нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого
Президент у 80-річчя Зінкевича нагородив його орденом князя Ярослава Мудрого
Громада біля Чернігова допомагає ЗСУ тим, що вимикає вуличне освітлення: у чому секрет
Громада біля Чернігова допомагає ЗСУ тим, що вимикає вуличне освітлення: у чому секрет
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
Мобілізація та проходження ВЛК: що змінюється з 1 травня
Виконував бойові завдання на Донеччині. Згадаймо Віктора Власенка
Виконував бойові завдання на Донеччині. Згадаймо Віктора Власенка
Мобілізація, тарифи, зміни для водіїв. Що для українців зміниться з 1 травня
Мобілізація, тарифи, зміни для водіїв. Що для українців зміниться з 1 травня
Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами
Україна готова допомогти Ізраїлю в боротьбі з лісовими пожежами

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
211K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 травня: ситуація на фронті
204K
Парад на 9 травня. Оприлюднено повний список країн, які прийняли запрошення Путіна
77K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 травня 2025
32K
Римо-католицький єпископ назвав ім’я, яке бояться обирати собі новообрані Папи
27K
Кума президента вийшла на сцену Театру Франка. Чому вистава викликала палкі дискусії?
14K
Римо-католицький єпископ назвав вчинок Папи Франциска, який точно показав, що він на боці України

Новини

У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Сьогодні, 03:05
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Сьогодні, 01:45
29 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
29 квiтня, 00:07
У Києві та низці областей повітряна тривога тривала 22 хвилини
28 квiтня, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 28 квітня 2025 року
28 квiтня, 08:40
28 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
28 квiтня, 00:01

Прес-релізи

YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
YouControl презентував перший в Україні модуль для комплексної оцінки ESG-ризиків компаній
16 квiтня, 18:42
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua