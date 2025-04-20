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Морський піхотинець повернувся з полону в день свого народження

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Морський піхотинець повернувся з полону в день свого народження
Після полону на Дмитра Чорного чекає реабілітація
фото: скріншот із відео

Дмитро Чорни провів у російській неволі три роки

Під час обміну полоненими 19 квітня додому повернули захисника з Кропивницького Дмитра Чорного. Він морський піхотинець. У полоні провів три роки й сім днів. У день обміну воїн відзначав День народження. Йому виповнилося 23 роки. Як інформує «Главком», про це «Суспільному» розповіла наречена хлопця Діана Щикот.

«Йому дали зателефонувати по відеозв'язку, і я бачила його, він мене бачив. Ми трішки поспілкувалися, один одного привітали, що він вдома. І з Днем народження. Звісно, що він схуд, але в нього радість, очі світяться. Він кричав: «Кохана, я вдома». Ще вчора я була на зустрічі в Києві з координаційним штабом. І я сиділа з плакатом, що завтра в мого коханого День народження. А потім, коли написали, що обмін буде сьогодні, тоді я почала молитися Богу і сподіватися – раптом таке диво станеться. Але я ще не до кінця вірю в це», – розповіла Діана Щикот.

За словами Діани, Дмитро служив у 36-й окремій бригаді морської піхоти за контрактом, який уклав у грудні 2021 року. З січня 2022 року перебував у місті Маріуполь, і там його і застала повномасштабна війна. Захисник потрапив у полон 12 квітня на заводі імені Ілліча.

У 2023 році «Червоний Хрест» підтвердив, що він перебуває у російському полоні, але де саме і в якому стані, на той час було невідомо. Потім почали дізнаватися від побратимів, які верталися з неволі, що Дмитро в російській в’язниці. Він має проблеми з серцем та тиском, алергію.

«Він поки буде на реабілітації. Я планую їхати якнайскоріше. Він мені скаже, куди їх повезуть, і там зустрінемося, якщо дозволять», – сказала Діана.

Дмитро Чорний (справа) у день обміну
Дмитро Чорний (справа) у день обміну
фото з відкритих джерел

Зі слів нареченої, в Дмитра немає батьків, братів та сестер, його виховували дідусь із бабусею. Усі три роки дівчина долучалася до акцій на підтримку полонених.

Нагадаємо, із російського полону повернулися ще 277 українських воїнів. Серед звільнених сьогодні Захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТрО, Державної спеціальної служби транспорту, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем.

Більшість з тих, кого вдалося повернути – це молодь після 2000 року народження. Своїх рідних побачить сьогодні жінка-військовослужбовиця, яка перебувала в неволі з травня 2022 року.

Служба безпеки України оприлюднила ексклюзивні фото та відео звільнення з полону українських військових.

Рідну землю звільнені бійці вітали вигуками «Слава Україні!» та «Україна понад усе!».

«Мамо, я тебе так люблю, я так скучив!», – каже один із військових, телефонуючи найріднішій.

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Теги: війна полон Україна день народження обмін

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