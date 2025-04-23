Принцу Луї – сім років: опубліковано новий портрет онука короля Чарльза

Цього разу автором знімка став професійний британський фотограф Джош Шиннер

Сьогодні, 23 квітня, принц Луї, третій онук короля Чарльза, відзначає свій сьомий день народження. З нагоди свята королівська родина традиційно оприлюднила новий портрет іменинника. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на їх офіційну сторінку в Instagram.

Цього разу автором знімка став не хтось із членів родини, а професійний британський фотограф Джош Шиннер. На світлині видно, що Луї помітно виріс, а серед передніх зубів бракує кількох молочних.

«Бажаємо принцу Луї всього найкращого в його сьомий день народження», – йдеться у підписі до фото.

Пізніше до фото додали й коротке відео хлопчика.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Prince and Princess of Wales (@princeandprincessofwales)

Зауважимо, що принц Луї посідає четверте місце у спадковій черзі на британський трон, тож ймовірність його сходження на престол є доволі низькою.

До слова, 27 березня король Великої Британії Чарльз III був ненадовго госпіталізований після побічної реакції на лікування раку. Вже наступного дня, 28 березня, він повернувся до своєї лондонської резиденції Кларенс-хаус, однак його заплановані публічні заходи на той день було скасовано з перестороги.

«Главком» повідомляв, що у лютому 2024 року медики виявили у Чарльза III рак під час обстеження після операції через збільшення передміхурової залози. Король одразу почав проходити регулярне лікування, але йому довелося на певний час відмовитися від публічних обов'язків.