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Українська делегація прибула до Лондона

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Українська делегація прибула до Лондона
За словами Єрмака, Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру
фото з відкритих джерел

Під час переговорів йтиметься про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню

Українська делегація сьогодні, 23 квітня, прибула у Лондон на перемовини з європейськими та американськими представниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

До складу делегації ввійшли міністр оборони Рустем Умєров, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та глава Банкової Андрій Єрмак.

За словами Єрмака, шлях до миру непростий, але Україна була та залишається відданою мирним зусиллям.

«Ще в Джидді в березні та згодом на інших зустрічах Україна чітко продемонструвала, що не є перешкодою на шляху до миру», – наголосив Єрмак.

Глава Офісу президента додав, що сьогодні йтиметься про способи досягнення повного та безумовного припинення вогню як першого кроку до повноцінного процесу врегулювання та досягнення справедливого та стійкого миру.

Нагадаємо, голови міністерств закордонних справ України, Великої Британії, США, Франції та Німеччини відклали переговори про припинення російсько-української війни. 

Як відомо, державний секретар США Марко Рубіо не візьме участі у переговорах, оскільки Україна дала зрозуміти, що відкидає ключову деталь пропозиції адміністрації Трампа щодо припинення війни. Замість нього США представлятиме спеціальний посланник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог.

Раніше США попереджали, що можуть вийти з посередницького процесу, якщо найближчим часом не буде прогресу у завершенні війни. Дональд Трамп висловив сподівання щодо можливої угоди України та Росії.

До слова, пропозиції США, представлені Україні минулого тижня в Парижі, включають формальне визнання Вашингтоном анексованого Криму як російської території та поступове зняття санкцій проти Росії в рамках майбутньої угоди, згідно з трьома джерелами, знайомими з ситуацією. В обмін на це Москва припинить бойові дії в Україні.

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Теги: переговори Велика Британія Андрій Єрмак

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