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У Парижі завершилася зустріч української делегації з представниками «коаліції охочих»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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У Парижі завершилася зустріч української делегації з представниками «коаліції охочих»
До складу української делегації ввійшли міністри оборони та закордонних справ, а також глава Офісу президента
фото: Facebook/Рустем Умєров

Під час зустрічі посадовці обговорили припинення вогню і військовий контингент в Україні

Українська делегація в Парижі обговорила припинення вогню й гарантії безпеки з колегами з Великої Британії, Німеччини та Франції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівника Офісу президента Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова та міністра закордонних справ Андрія Сибігу.

У переговорах в Єлисейському палаці взяли участь представники країн, які входять до «коаліції охочих»: дипломатичний радник президента Франції Емманюель Бонн, радник з питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатан Пауелл і радник з питань національної безпеки канцлера Німеччини Єнс Пльотнер.

Переговори відбулися в Єлисейському палаці
Переговори відбулися в Єлисейському палаці
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Сторони обмінялися думками щодо кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню, залучення багатонаціонального військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки для України.

Тим часом глава Офісу президента назвав цю розмову «дуже змістовною». Водночас глава Міноборони уточнив, що робота над гарантіями безпеки з партнерами триває.

Українська делегація та представники країн, які входять до «коаліції охочих»
Українська делегація та представники країн, які входять до «коаліції охочих»
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо та спеціальний посланник президента Дональда Трампа Стів Віткофф вирушили до Парижа для переговорів щодо України.

Раніше очільник Офісу президента повідомив, що у Франції заплановано серію двосторонніх та багатосторонніх зустрічей з представниками держав «коаліції охочих», а також переговори з представниками США. Українську делегацію представляють Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

До цього президент України Володимир Зеленський також анонсував кілька зустрічей щодо розміщення в Україні іноземного контингенту на цьому тижні.

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Теги: Андрій Єрмак Рустем Умєров Франція Андрій Сибіга переговори

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