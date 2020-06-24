Как 40-летним женщинам выглядеть юными: учительница раскрыла секрет стройности



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43-летняя Белинда Нортон instagram.com/belinda.n.x/

Австралийка далеко не всегда была довольна своей фигурой

43-летняя Белинда Нортон поделилась своим интересным жизненным опытом. Жительница Австралии, которая преподает физкультуру в местной школе, разработала свой способ омоложения.

За один рабочий день в школе Белинда принимает пищу три раза в определенные часы – в 9.15, в 11.30 и в 15.00. Вместо того, чтобы довольствоваться «быстрыми обедами» в кафе на бизнес-ланчах, австралийка готовит сама. Перед выходом из дома она берет с собой несколько боксов с едой. Ее сбалансированные обеды состоят из большого количества фруктов, овощей, белков и цельных углеводов.

«Сегодня у меня на завтрак овсянка с черникой и арахисовым маслом на миндальном молоке, маленький капучино, 2 стакана воды. В школе в 9.15 утра я съедаю одну баночку мюсли и кокосовый йогурт с малиной, пью еще один кофе. В 11.30 ем салат с тунцом и морковный салат. Всё запиваю водой. На обед в 15.00 у меня рисовые лепешки с арахисовым маслом и бананом. На ужин готовлю тако из лосося Терияки с салатом и выпиваю стакан воды», - рассказала учительница.

Белинда отметила, что в ежедневном рационе обязательно должна присутствовать вода в больших объемах. При этом обычную питьевую можно заменить кокосовой. Что касается порций, то ее размер должен совпадать с габаритами кулака.

«Самое главное, о чем нужно помнить, - это размер твоей порции. Ваш кулак - это идеальная мерная чашка», - пояснила Нортон.

Белинда получила популярность и в фитнес-сообществе за счет того, что в свои 43 года выглядит на 20 лет. Помимо правильного питания, дело здесь и в физических нагрузках. Инстазвезда заменила силовые тренировки упражнениями на кардиотренажерах с элементами растяжки.

Австралийка далеко не всегда была довольна своей фигурой. После рождения ребенка она набрала лишний вес. Однажды девушка пришла на фотосессию, где попросила фотографа снять ее с лучшего ракурса, чтобы не было заметно лишних изъянов на теле. Тогда ей ответили, что она никогда не сможет получиться на снимках с подтянутой фигурой. «Именно эта фраза зажгла огонь во мне. Сомневающиеся всегда подстегивали меня», - заверила учительница.