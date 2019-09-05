Как Богдан в Раде Порошенко кривлял: видео
Андрей Богдан
Фото: НВ
Глава Офиса президента с момента начала спича Порошенко неоднократно поднимал вверх руки и кривлялся
Во время выступления народного депутата и экс-президента Петра Порошенко на заседании Верховной Рады, глава Офиса президента Андрей Богдан демонстрировал странные движения.
На видео, опубликованном в Facebook, видно как Богдан пародировал нардепа от «Европейской солидарности».
На записи можно увидеть, как глава Офиса президента с момента начала речи Порошенко неоднократно поднимал вверх руки и кривлялся.
Рядом с Богданом сидел президент Владимир Зеленский, который, очевидно, оценил «креативность» Богдана.