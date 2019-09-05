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    Жизнь

    Как Богдан в Раде Порошенко кривлял: видео

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    <p>Андрей Богдан&nbsp;</p> <p>Фото: НВ</p> - Как Богдан в Раде Порошенко кривлял: видео

    Андрей Богдан 

    Фото: НВ

    Глава Офиса президента с момента начала спича Порошенко неоднократно поднимал вверх руки и кривлялся

    Во время выступления народного депутата и экс-президента Петра Порошенко на заседании Верховной Рады, глава Офиса президента Андрей Богдан демонстрировал странные движения.

    На видео, опубликованном в Facebook, видно как Богдан пародировал нардепа от «Европейской солидарности».

    На записи можно увидеть, как глава Офиса президента с момента начала речи Порошенко неоднократно поднимал вверх руки и кривлялся.

    Рядом с Богданом сидел президент Владимир Зеленский, который, очевидно, оценил «креативность» Богдана.

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    Андрей Богдан
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