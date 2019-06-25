Как греческая богиня: Кейт Бекинсейл на церемонии вручения наград НБА



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Кейт Бекинсейл instagram.com/katebeckinsale/

Кинозвезда порадовала поклонников новым выходом

Вчера вечером в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения индивидуальных наград НБА по итогам сезона 2018/19. Звездой мероприятия стала 45-летняя Кейт Бекинсейл, которая прошлась по красной ковровой дорожке в серебристо-золотом платье без бретелек от Alberta Ferretti.

Актриса, которая не так давно рассталась 25-летним бойфрендом Питом Дэвидсоном, пребывала в прекрасном настроении и с радостью позировала фотографам.

К слову, Кейт большая поклонница баскетбола. Фотографам не раз удавалось запечатлеть звезду на трибунах. Актриса болеет за команду «Лос-Анджелес Лейкерс».

На церемонии также были замечены актриса, сценаристка, продюсер и режиссер, 34-летняя Исса Рэй. Она выбрала для своего выхода разноцветный наряд от Peter Pilotto. По красной дорожке прошлась и 41-летняя актриса Мария Менунос. Она блистала в оранжевом платье от Etro.