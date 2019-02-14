Как кукла Барби: Мелания Трамп выбрала розовый лук для встречи с президентом Колумбии в Белом доме



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Мелания и Дональд Трамп instagram.com/lady_etiquette

День святого Валентина, очевидно, начался для первой леди США еще вчера

Несколько часов назад Дональд и Мелания Трамп принимали в Белом доме важных гостей - президента Колумбии Ивана Дуке и его жену Марию Юлиану Руис. Традиционно президентская чета Америки вышла для встречи на крыльцо дома, где фотографы смогли сделать несколько официальных фотографий.

Хотя День всех влюбленных празднуется только сегодня, у Мелании романтичное настроение было уже вчера. Для нового выхода она выбрала розово-белое клетчатое пальто с меховыми манжетами от Fendi и нюдовые лодочки Christian Louboutin.

Однако несмотря на такой Барби-look, за ланчем с Марией Юлианой Мелания говорила далеко не на женские темы. Первые леди обсудили наркополитику, кампанию Мелании Be Best и опиоидную эпидемию.

Джерело: Hello!