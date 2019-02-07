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    Жизнь

    11-летний мальчик уснул рядом с Меланией Трамп во время обращения президента к Конгрессу

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    Дональд и Мелания Трамп - 11-летний мальчик уснул рядом с Меланией Трамп во время обращения президента к Конгрессу
    Дональд и Мелания Трамп

    Джошуа Трампа – однофамильца американского президента, которого травили в школе из-за его известной фамилии

    На днях 72-летний президент США Дональд Трамп выступил с ежегодным посланием к конгрессу в Вашингтоне. И после встречи в сети обсуждают не только политические вопросы. Например, представительницы демократов пришли на мероприятие в белых нарядах в знак несогласия с политикой Трампа.

    А некоторые, речью Дональда не впечатлился настолько, что уснули. В сети стали популярными фотографии 11-летнего Джошуа Трампа – однофамильца американского президента, которого травили в школе из-за его известной фамилии. Из-за перенесенных страданий, мальчика пригласили стать специальным гостем на встрече главы государства с конгрессом. Сидел юноша неподалеку от Мелании и умудрился уснуть во время часового выступления Дональда.

    И теперь он стал настоящей звездой Сети. «Джошуа Трамп рулит!»; «Настроение: Джошуа Трамп»; «Джошуа – мой любимый Трамп!» – пишут пользователи Twitter.

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    Дональд Трамп новости Мелания Трамп
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