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    Жизнь

    Мария Бурмака выступит с камерным концертом ко Дню Независимости Украины

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    Певица Мария Бурмака - Мария Бурмака выступит с камерным концертом ко Дню Независимости Украины
    Певица Мария Бурмака

    Любовь и душевность преодолевает любую дистанцию, - считает певица

    25 августа Мария Бурмака и группа Gypsy Lyre сыграют камерный концерт в Киеве. Выступление, посвященное Дню Независимости Украины, состоится в столичном Caribbean Club Concert Hall.

    «Друзья, был период наших онлайн-встреч во время карантина, но так важно увидеть ваши глаза и отдать частичку своей души, - рассказывает Мария Бурмака о предстоящем концерте. - Это будет концерт для своих, количество билетов ограничено, зал хоть и большой, но выдерживаем социальную дистанцию. Любовь и душевность преодолевает любую дистанцию. Очень жду вас!».

     «Меня часто спрашивают про тот исторический день, 24 августа 1991 года. Да, я очевидец. «Червона Рута» в Запорожье, выступление Вячеслава Чорновила, «Лебединое озеро» по телевизору. На концерте я расскажу обо всем. Но это будут и истории моей любви. К жизни, к мужчинам, к врагам, и к родной стране, где я имела счастье родиться», - поделилась Мария.

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