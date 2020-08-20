Мария Бурмака выступит с камерным концертом ко Дню Независимости Украины



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Певица Мария Бурмака

Любовь и душевность преодолевает любую дистанцию, - считает певица

25 августа Мария Бурмака и группа Gypsy Lyre сыграют камерный концерт в Киеве. Выступление, посвященное Дню Независимости Украины, состоится в столичном Caribbean Club Concert Hall.

«Друзья, был период наших онлайн-встреч во время карантина, но так важно увидеть ваши глаза и отдать частичку своей души, - рассказывает Мария Бурмака о предстоящем концерте. - Это будет концерт для своих, количество билетов ограничено, зал хоть и большой, но выдерживаем социальную дистанцию. Любовь и душевность преодолевает любую дистанцию. Очень жду вас!».

«Меня часто спрашивают про тот исторический день, 24 августа 1991 года. Да, я очевидец. «Червона Рута» в Запорожье, выступление Вячеслава Чорновила, «Лебединое озеро» по телевизору. На концерте я расскажу обо всем. Но это будут и истории моей любви. К жизни, к мужчинам, к врагам, и к родной стране, где я имела счастье родиться», - поделилась Мария.

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