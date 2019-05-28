Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом



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Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

Музыкант признался, как непросто жить с психическим заболеванием

Канье Уэст – один из немногих представителей шоу-бизнеса, который не стесняется открыто говорить о своих проблемах с психоэмоциональным здоровьем. Недавно у рэпера диагностировали биполярное расстройство, иначе именуемое маниакально-депрессивным психозом.

В гостях у шоумена Дэвида Леттермана музыкант откровенно рассказал, каково жить человеку, о диагнозе которого известно большому числу людей.

«Таблетки нужно принимать каждый день, хочешь ты этого или нет. Если этого не делать, что состояние, которого ты не хочешь, будет все сильнее и сильнее и однажды ты окажешься в больнице», – заявил Канье.

Он также поделился, что научился определять, когда кризис близко. В такие моменты он впадает в параноидальные состояния.

«В такие моменты ты — гиперпараноик. Тебе кажется, что все обманывают тебя, хотят тебе зла, правительство вставило чип тебе в голову и записывает твои мысли, кругом заговор», – признался он.