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    Жизнь

    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом

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    Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми - Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст и Ким Кардашьян с детьми

    Музыкант признался, как непросто жить с психическим заболеванием

    Канье Уэст – один из немногих представителей шоу-бизнеса, который не стесняется открыто говорить о своих проблемах с психоэмоциональным здоровьем. Недавно у рэпера диагностировали биполярное расстройство, иначе именуемое маниакально-депрессивным психозом.

    В гостях у шоумена Дэвида Леттермана музыкант откровенно рассказал, каково жить человеку, о диагнозе которого известно большому числу людей.

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    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом
    Канье Уэст откровенно рассказал, как ему живется с маниакально-депрессивным психозом

     «Таблетки нужно принимать каждый день, хочешь ты этого или нет. Если этого не делать, что состояние, которого ты не хочешь, будет все сильнее и сильнее и однажды ты окажешься в больнице», – заявил Канье.

    Он также поделился, что научился определять, когда кризис близко. В такие моменты он впадает в параноидальные состояния.

    «В такие моменты ты — гиперпараноик. Тебе кажется, что все обманывают тебя, хотят тебе зла, правительство вставило чип тебе в голову и записывает твои мысли, кругом заговор», – признался он.

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    знаменитости шоу-бизнес Канье Уэст
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