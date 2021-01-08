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    Жизнь

    Канье Уэста подозревают в романе с мужчиной

    • Розсилка
    Канье Уэста подозревают в романе с мужчиной

    Рэпер, и бьюти-блогер живут в Вайоминге

    Пока все обсуждают предстоящий развод Ким и Канье, в Сети распространяется новая скандальная история с участием Уэста. Интернет-пользователи считают, что у рэпера роман популярным бьюти-гуру Джеффри Стар.

    Началось все с видео, в котором блогер Ава Луис утверждает: «Наконец когда Ким решила развестись, я могу поделиться сплетней, которую скрывала от всех несколько месяцев. Весь этот развод — не сюрприз. У Канье роман с известным бьюти-гуру. Он — мужчина. Многие уже давно знают об этом».

    И хоть Ава не назвала имени того самого мужчины, пользователи уверенны, что это именно Джеффри Стар. К слову, и сама Луис лайкнула комментарий с предположением фаната о том, именно Джеффри скрывается за личность неназванного предполагаемого бойфренда Канье.

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    Канье Уэста подозревают в романе с мужчиной
    Канье Уэста подозревают в романе с мужчиной
    Канье Уэста подозревают в романе с мужчиной
    Канье Уэста подозревают в романе с мужчиной
    Канье Уэста подозревают в романе с мужчиной
    Канье Уэста подозревают в романе с мужчиной
    Канье Уэста подозревают в романе с мужчиной
    Канье Уэста подозревают в романе с мужчиной

    Также многие считают, что еще одним поводом думать, что звезды встречаются это тот факт, что и рэпер, и бьюти-блогер живут в Вайоминге. Рэпер, как известно, давно проводит там время, занимаясь творчеством, а звезда YouTube переехал туда в августе.

    Кстати, Джеффри тоже подогрел интерес публики своим последним постом в микроблоге, в котором написал: «Я готов к воскресной службе». Это, напомним, традиционные концерты Уэста, которые он проводит вместе с хором.

    Ранее «Скотч» сообщал, что София Ротару не пускает 19-летнюю внучку замуж.

    «Я с ним знакома, но кто знает, это ее судьба и она будет сама решать. Она еще юная, я считаю, что еще рановато. Она должна закончить учебу, получить хорошее образование, а все остальное, я думаю, у нее получится», - заявила артистка.

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    Теги: знаменитости самые сексуальные шоу-бизнес ЛГБТ новости
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