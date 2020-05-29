Как выглядят актрисы сериала «Зачарованные» 13 лет спустя (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В 2015 году актриса Шеннон Доерти объявила, что у нее диагностировали рак молочной железы

Когда в жизни не доставало волшебства, мы всегда включали сериал «Зачарованные» — историю трех сестер, которые переехали в дом своей покойной бабушки, отыскали там «Книгу тайн» и начали познавать тонкости колдовства. Прошло много лет, и, кажется, во время съемок актрисы открыли секрет вечной молодости. В день рождения исполнительницы одной из главных ролей Алиссы Милано мы решили рассказать вам, как изменились героини любимой саги.

Шеннон Доерти

Шеннон стала известна миру в далеких 90-х, когда на экраны Америки вышел сериал «Беверли-Хиллз, 90210». После четвертого сезона актрису уволили из-за разногласий со съемочной группой, но это не помешало продюсеру Аарону Спеллингу пригласить ее сниматься в телесериале «Зачарованные». Ее утвердили на роль одной из первых, однако партнерши по сериалу признавались, что они долго не могли поладить с Шеннон из-за ее вспыльчивого характера.

В 2015 году актриса объявила, что у нее диагностировали рак молочной железы — подписчики всячески поддерживали Шеннон в Instagram и в апреле 2017 года прочли радостное объявление: «Болезнь отступила!» Тогда же актриса вернулась к работе: стала продюсером фильма «Дом моих кошмаров» и сыграла в нем эпизодическую роль. Наперекор болезни Шеннон сохранила свою миловидность, точеную фигуру и не стесняется облачаться в белый монохром.

Алисса Милано

Несмотря на успех «Зачарованных» и большую популярность младшей Холливелл, Алиссу Милано больше не приглашали на главные роли. После пятого сезона вместе с Холли Мэри Комбс она выпустила линию женского белья, а затем снялась в многочисленных рекламных кампаниях бритвенных станков, косметики и бумажных полотенец. Зрители боготворили ее за легкий характер, непринужденность в общении и детскую непосредственность, которая спорила с соблазнительными нарядами на экране.

В 2009 году она вышла замуж за спортивного агента Дэвида Баглиари — вместе пара воспитывает сына и дочь. Сейчас за ее Instagram-аккаунтом следит больше полутора миллионов человек, а страницу Милано подписала просто: «Актриса. Продюсер. Дизайнер. Мама». Наша сегодняшняя именинница радует публику великолепными нарядами на красной дорожке и фантазийными прическами. Кстати, звезда очень тщательно следит за модой и создает образы, которым могут позавидовать даже извсетные фэшн-блогеры.

Холли Мэри Комбс

«Средняя» сестра изначально должна была играть старшую — Прю, а Доэрти досталась бы роль Пайпер, но подругам показалось, что эти роли им не совсем подходят, и девушек поменяли местами. Актриса получила возможность сопродюсировать сериал и осталась в нем до самого финала. Кроме того, Холли стала рекордсменкой сериала дважды: она единственная появилась в каждой серии всех восьми сезонов, и ее героиню убивали больше всего раз — целых девять!

Сериал «Зачарованные не только подарил Холли мировое призвание, но и помог встретить любовь. С будущем мужем, осветителем Дэвидом Доноха, она познакомилась на съемочной площадке в 2004 году и сразу оказалась в интересном положении, из-за чего пришлось переписывать сценарий. Спустя 7 лет брака пара подала на развод, и сейчас Холли в одиночестве воспитывает троих детей, а также ухаживает за многочисленными животными, фотографиями которых охотно делится в своем Instagram. К большому сожалению фанатов, Холли редко появляется на красной дорожке, ибо еще со времен «Зачарованных» невероятно стесняется такого участливого внимания к своей персоне. Будем надеяться, что она изменит свою позицию и будет чаще баловать нас своей ослепительной улыбкой и богемными образами.

Роуз Макгоуэн

Никто не мог подумать, что пришедшая на смену Шэннон Доэрти Роуз Макгоуэн сможет повысить рейтинги сериала, но именно это и произошло. В 2005 году она даже получила премию в номинации «Лучшая сестра», а уже через год после финала шоу снималась в фильмах Квентина Тарантино и Роберта Родригеса. Вынужденный перерыв в карьере пришлось сделать после автомобильной аварии, в которую актриса попала в 2007 году.

В последнее время имя актрисы все чаще связывают не с ролью в «Зачарованных», а с громким скандалом Голливуда. Именно Роуз первая обвинила продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах, вдохновив своим примером других актрис. На самом деле Роуз из «Зачарованных» и Роуз в реальной жизни —это два разных человека. После перенесенных пластических операций актриса постриглась практически налысо и стала придерживаться неформального стиля одежды.