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    Кайли Дженнер преподнесла самому преданному фанату роскошный подарок

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    Кайли Дженнер со своим фанатом - Кайли Дженнер преподнесла самому преданному фанату роскошный подарок
    Кайли Дженнер со своим фанатом

    Кайли Дженнер никогда не скупится, когда дело доходит до ее верных фанатов

    На днях девушка подарила Джонни Сайрусу из Милуоки рюкзак Louis Vuitton за 2 тысячи долларов просто за то, что он такой преданный поклонник.

    Джонни регулярно посещает мероприятия, на которых бывает Кайли, покупает товары, которые она продвигает и рекламирует, и даже сделал себе татуировку с изображением звезды.

    Все это не могло пройти незамеченным для Дженнер, и она решила поощрить парня. В свой день рождения он получил действительно крутой подарок от своего кумира и сразу же поделился этим в Instagram.

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    Кайли Дженнер преподнесла самому преданному фанату роскошный подарок
    Кайли Дженнер преподнесла самому преданному фанату роскошный подарок
    Кайли Дженнер преподнесла самому преданному фанату роскошный подарок
    Кайли Дженнер преподнесла самому преданному фанату роскошный подарок

    В комментарии к посту Сайрус отметил, что этот подарок очень много для него значит и поблагодарил Кайли за него. Видимо, теперь и остальные фанаты Дженнер последуют его примеру и начнут проявлять себя активнее, чтобы уже на их день рождения звезда одарила их чем-нибудь особенным.

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