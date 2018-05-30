Кайли Дженнер преподнесла самому преданному фанату роскошный подарок

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Кайли Дженнер со своим фанатом

Кайли Дженнер никогда не скупится, когда дело доходит до ее верных фанатов

На днях девушка подарила Джонни Сайрусу из Милуоки рюкзак Louis Vuitton за 2 тысячи долларов просто за то, что он такой преданный поклонник.

Джонни регулярно посещает мероприятия, на которых бывает Кайли, покупает товары, которые она продвигает и рекламирует, и даже сделал себе татуировку с изображением звезды.

Все это не могло пройти незамеченным для Дженнер, и она решила поощрить парня. В свой день рождения он получил действительно крутой подарок от своего кумира и сразу же поделился этим в Instagram.

В комментарии к посту Сайрус отметил, что этот подарок очень много для него значит и поблагодарил Кайли за него. Видимо, теперь и остальные фанаты Дженнер последуют его примеру и начнут проявлять себя активнее, чтобы уже на их день рождения звезда одарила их чем-нибудь особенным.