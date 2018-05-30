После обвинений в домогательствах Морган Фриман лишился рекламных контрактов и рискует лишиться наград

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Морган Фриман

После обличительной публикации CNN, в которой несколько женщин обвинили Моргана Фримана в сексуальных домогательствах и неподобающем поведении, последствия не заставили себя ждать

Голливудский актер уже лишился ряда рекламных контрактов, а в ближайшем будущем рискует остаться еще и без заслуженных кинонаград.

Гильдия актеров США прямо сейчас рассматривает вопрос о лишении Фримана почетной премии, врученной актеру лишь в январе этого года за вклад в развитие кинематографа и достижения в актерской карьере. Представители Гильдии отметили, что у Моргана, разумеется, есть право на полноценный процесс расследования обвинений, однако у Гильдии «стартовая позиция – верить тем храбрым женщинам, что осмелились публично заявить о харрасменте».

Компания Visa уже прекратила сотрудничество с Морганом Фриманом, равно как и транспортная компания TransLink, в рамках партнерства с которой актер должен был озвучить объявления, звучащие в общественном транспорте Ванкувера. Кстати, у жителей Ванкувера возможность слышать такие объявления, сделанные голосами звезд, все-таки появится – свои услуги сразу после того, как стало известно о прекращении сотрудничества TransLink с Фриманом, компании публично предложил актер Сет Роген, поспешивший попроситься на освободившееся место.

Джерело: popcornnews