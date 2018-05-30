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    Ким Кардашьян встретится с Дональдом Трампом в Белом доме

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    Дональд Трамп и Ким Кардашьян - Ким Кардашьян встретится с Дональдом Трампом в Белом доме
    Дональд Трамп и Ким Кардашьян

    Сегодня, в среду, в Белый дом прибудет необычная гостья - звезда реалити-шоу Ким Кардашьян

    Казалось бы, у Ким нет ни единой связи с политикой, кроме того, что ее муж Канье Уэст часто высказывается в поддержку Дональда Трампа и навлекает тем самым на себя гнев пользователей сети. Тем не менее, Ким удалось добиться личной встречи с президентом страны, а также с его старшим советником Джаредом Кушнером, о чем сообщает Vanty Fair.

    По данным американского журнала, Ким в компании своего адвоката сначала встретится с Джаредом, а затем с Дональдом. Она собирается обсудить с ними вопрос тюремной реформы и помилования 62-летней Элис Джонсон, осужденной пожизненно без права досрочного освобождения по обвинению в хранении и контрабанде наркотиков. История Джонсон привлекла внимание Ким в начале этого года через сообщения в Twitter. С тех пор реалити-звезда проводит кампанию по освобождению женщины и несколько месяцев пыталась договориться о встрече в Белом доме. Говорят, тому, что встреча состоится, поспособствовала Иванка Трамп.

    Джерело: Hello!

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