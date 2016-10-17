Кайли Дженнер впервые поделилась видео с новорожденной дочерью Сторми

1 февраля 20-летняя Кайли Дженнер и ее 25-летний бойфренд Трэвис Скотт впервые стали родителями

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram. «Беременность стала для меня самым прекрасным и вдохновляющим опытом, изменившим мою жизнь. И я буду скучать по этим месяцам. Я ценю своих друзей и особенно семью за то, что они помогли мне сохранить все в максимальной секретности. Моя



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Кайли Дженнер

1 февраля 20-летняя Кайли Дженнер и ее 25-летний бойфренд Трэвис Скотт впервые стали родителями

Об этом знаменитость рассказала на своей странице в Instagram.

«Беременность стала для меня самым прекрасным и вдохновляющим опытом, изменившим мою жизнь. И я буду скучать по этим месяцам. Я ценю своих друзей и особенно семью за то, что они помогли мне сохранить все в максимальной секретности. Моя малышка родилась 1 февраля. Я не могла дождаться дня, когда бы смогла поделиться этим. Меня настолько сильно переполняют любовь и счастье, что я готова взорваться!», — написала тогда Кайли.

Теперь, спустя почти месяц, в Snapchat Кайли впервые поделилась видео с дочерью, которую назвала Сторми. «Моя первая любовь», — прокомментировала звезда реалити-шоу «Семейство Кардашьян» запись.

Хотя рассмотреть поклонникам малышку пока не удалось, по словам Кайли, ее дочь очень похожа на нее саму в этом возрасте.

Джерело: graziamagazine.ru