Джастин Бибер готовится к пополнению в семье
- Сьогодні, 15:36
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Джастин Бибер
В семье популярного исполнителя ожидают появления малыша
Его отец Джереми, на днях сыгравший свадьбу на Ямайке, объявил о беременности своей 29-летней жены Ребело.
Для 42-летнего Джереми Бибера это будет четвертый ребенок. Джастин появился на свет, когда Джереми было всего 19 лет. Родители Джастина никогда не были женаты и расстались практически сразу после его появления на свет. Это не помешало будущей звезде расти, одинаково много общаясь с матерью и отцом. Когда Джереми спустя некоторое время женился и у него появились еще двое детей, Джастин отлично поладил со своей мачехой, братом и сестрой.
Напомним, что папарацци подловили Джастина Бибера и Селену Гомес за поцелуями.
По материалам: Журнал Hello!