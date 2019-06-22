Кэти Холмс призналась, что родила дочь не от Тома Круза



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Том Круз

Актриса сделала громкое заявление во время празднования дня рождения наследницы

Около семи лет назад Кэти Холмс развелась с Томом Крузом после шести лет брака. Это событие стало очень болезненным для актрисы, так как им пришлось делить опеку над дочерью Сури. Девушке тогда удалось выиграть суд и получить единоправную опеку над наследницей. Теперь она строит отношения с Джейми Фоксом. Порой ходят слухи об их размолвке, но стоит им появиться вместе на публике, как становится ясно, что они счастливы вместе.

Сейчас дочери Холмс уже 13 лет. Долгое время она совершенно не видела отца, так как он не желал с ней общаться. Дело в том, что Круз увлекается сайентологией. Именно это и стало причиной для развода. Кэти в свое время приняла веру мужа, но вот за психическое здоровье наследницы она опасалась, поэтому не дала Тому отдать девочку в школу при Церкви сайентологии и отправила Сури в католическую школу для девочек. Это сильно не понравилось актеру.

Но кажется, что у Холмс были и другие причины для развода. На днях подруга звезды сообщила журналистам, что на дне рождения дочери актриса призналась имениннице, что родила ее вовсе не от Круза. Он не пришел на праздник, из-за чего девочка расплакалась, а Кэти попыталась утешить дочь и в этот момент раскрыла ей правду о биологическом отце. Сури закатила истерику и потребовала назвать ей имя ее настоящего отца, но артиста так этого и не сделала. После этого девочка перестала разговаривать с мамой, устроив протест.