Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь вышли в свет в элегантных образах
Кэтрин Зета-Джонс
instagram.com/catherinezetajones/
Поклонники звезды отметили, что ее дочь может дать фору любой модели.
В заключительный день Недели высокой моды состоялся показ Fendi. Поводом для обсуждений стало не только модное шоу в Риме, но и выход 49-летней Кэтрин Зеты-Джонс (Catherine Zeta-Jones) вместе с 16-летней дочерью Кэрис.
Мать и дочь с удовольствием позировали фотографам. Кэтрин выбрала для выхода красное платье с глубоким декольте.
Вечерний образ актрисы дополнили бежевые туфли с бантиками, черно-белая сумочка, серьги, элегантная прическа и макияж в коричневых оттенках.
Кэрис появилась на мероприятии в полупрозрачном сетчатом платье шоколадного цвета. Девушка дополнила наряд сумочкой и украшениями, а в макияже сделала акцент на стрелки.
Поклонники звезды отметили, что ее дочь может дать фору любой модели. Они считают, что Кэрис сочетает в себе лучшие черты матери и отца – 74-летнего актера Майкла Дугласа.