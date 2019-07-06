Кэтрин Зета-Джонс и ее 16-летняя дочь вышли в свет в элегантных образах



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Кэтрин Зета-Джонс instagram.com/catherinezetajones/

Поклонники звезды отметили, что ее дочь может дать фору любой модели.

В заключительный день Недели высокой моды состоялся показ Fendi. Поводом для обсуждений стало не только модное шоу в Риме, но и выход 49-летней Кэтрин Зеты-Джонс (Catherine Zeta-Jones) вместе с 16-летней дочерью Кэрис.

Мать и дочь с удовольствием позировали фотографам. Кэтрин выбрала для выхода красное платье с глубоким декольте.

Вечерний образ актрисы дополнили бежевые туфли с бантиками, черно-белая сумочка, серьги, элегантная прическа и макияж в коричневых оттенках.

Кэрис появилась на мероприятии в полупрозрачном сетчатом платье шоколадного цвета. Девушка дополнила наряд сумочкой и украшениями, а в макияже сделала акцент на стрелки.

Поклонники звезды отметили, что ее дочь может дать фору любой модели. Они считают, что Кэрис сочетает в себе лучшие черты матери и отца – 74-летнего актера Майкла Дугласа.