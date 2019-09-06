Кейт Миддлтон снова повторила стильный образ принцессы Дианы



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Кейт Миддлтон и принцесса Диана

Фасон и расцветка нового наряда герцогини Кембриджской идентична одному из платьев леди Ди

Легкое платье герцогини Кембриджской, которое надела, провожая детей в школу, очень напоминает платье, которое носила принцесса Диана летом 1992 года. Фотография матери Гарри была сделана, когда любимица Британии выходила из больницы Святой Марии после посещения друга. Это не первый раз, когда вкус принцессы Дианы к «цветочной моде» оказал влияние на Кейт.

Практически все платья Миддлтон удивительным образом напоминают гардероб Дианы. У молодой мамы трех детей также есть любимое зеленое платье , очень напоминающее наряд Дианы, который она надевала в 1981 году во время репетиции ее свадьбы с принцем Чарльзом в соборе Святого Павла.