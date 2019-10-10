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    Жизнь

    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен

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    <p>Кейт Миддлтон</p> <p>instagram.com/kensingtonroyal/</p> - Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен

    Кейт Миддлтон

    instagram.com/kensingtonroyal/

    Демократичный look Кейт дополнила роскошными аксессуарами

    37-летняя Кейт Миддлтон посетила музей естественной истории в Лондоне. Этот выход герцогини Кембриджской можно считать одним из самых стильных. Супруга принца Уильяма выбрала бордовый джемпер Warehous стоимостью 39 фунтов стерлингов и широкие кюлоты болотного цвета Jigsaw за 130 фунтов. Демократичный look Кейт дополнила роскошными аксессуарами: сумочкой Chanel в тон водолазке и туфлями Tod's на небольшом каблуке. Будущая королева выглядела изящно и элегантно.

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    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен
    Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен

    Свои густые волосы Кейт оставила распущенными и уложила в объемную укладку. В макияже монаршим особам по протоколу необходимо придерживаться естественности, так что герцогиня сделала лишь небольшой акцент на глаза. Финальным штрихом стали небольшие серьги.

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