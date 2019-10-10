Кейт Миддлтон составила стильный образ с джемпером за тысячу гривен



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кейт Миддлтон instagram.com/kensingtonroyal/

Демократичный look Кейт дополнила роскошными аксессуарами

37-летняя Кейт Миддлтон посетила музей естественной истории в Лондоне. Этот выход герцогини Кембриджской можно считать одним из самых стильных. Супруга принца Уильяма выбрала бордовый джемпер Warehous стоимостью 39 фунтов стерлингов и широкие кюлоты болотного цвета Jigsaw за 130 фунтов. Демократичный look Кейт дополнила роскошными аксессуарами: сумочкой Chanel в тон водолазке и туфлями Tod's на небольшом каблуке. Будущая королева выглядела изящно и элегантно.

Свои густые волосы Кейт оставила распущенными и уложила в объемную укладку. В макияже монаршим особам по протоколу необходимо придерживаться естественности, так что герцогиня сделала лишь небольшой акцент на глаза. Финальным штрихом стали небольшие серьги.

Читайте также: Меган Маркл и принц Гарри остались без поддержки королевской семьи